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影／南港貪警沉迷賭博還當線頭攬客抽成 法院裁定羈押 即刻停職

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市南港分局警備隊員警葉晉豪，涉替線上博弈業者招攬賭客，下載APP「X-POKER德州波克」博奕遊戲，從中收水抽佣20萬元，另濫查民眾個資，疑洩密給特定人運用，警方昨拘提葉晉豪及業者林俊達到案，台北地檢署訊後認兩人犯罪嫌疑重大，依違反個資法、賭博罪向法院聲請羈押，法院凌晨裁准羈押，警方對葉晉豪作出停職處分。

葉晉豪今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉及賭博罪，又爆疑吸收年輕人參與賭博，甚至利用權勢約債務人母親出面還錢，南港分局調查後，對葉男記一大過處分，賭博案今年8月移送法辦。

警方另查出，葉晉豪姓結識線上博弈業者林俊達，自今年起替林男拉攏賭客，使用APP「X-POKER德州波克」線上賭博，再依賭資比例抽成，收水獲利約20萬元。

檢警另發現，葉晉豪去年4至10月任職玉成派出所期間，涉濫查民眾個資，由於個資部分與賭博案無關，專案小組懷疑查詢另有目的，昨天搜索葉男晉豪辦公室與住所，拘提葉晉豪與林俊達到案，今天午移送北檢複訊。

南港分局近來風紀事件頻傳，北檢偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局員警劉政道，透過萬華分局退休警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用職權偷查數百筆個資，不法所得達數百萬元，檢方依貪汙罪起訴劉政道與鄭璧欣。

台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客遭聲押，法院裁准羈押。記者蕭雅娟／攝影
台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客遭聲押，法院裁准羈押。記者蕭雅娟／攝影

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