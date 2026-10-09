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請看電影涉賄 北市議員參選人陳力新100萬交保、JKF女郎特助30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市萬華區無黨籍議員參選人陳力新，透過JKF女郎特助史欣平（平兒）安排，以免費電影包場、送肉粽及蛋塔禮盒等方式賄選，調查局昨天搜索陳力新競選總部等地點，約談7人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今天凌晨依違反選罷法命陳力新100萬交保、史欣平30萬交保，均限制出境出海。

陳力新交保離去時，面對記者詢問有無賄選，他只微笑比出五的手勢，快步離去。平日打扮亮麗的史欣平，則穿寬鬆運動衣、頭戴棒球帽，手拎價值20萬的LV牛仔包，在律師陪同下快速離去。

史欣平是JKF知名長腿女郎，綽號平兒，172公分的高挑身材，加上長髮大眼，號稱「美腿小秘書」，在直播領域擁有高人氣。據了解，史欣平被約談到案時情緒相當不穩，一度淚灑偵訊室。

據調查，史欣平是陳力新特助，協助辦理宣傳活動，她於今年8月26日，在微風電影院包場請里民看「粽邪」電影，結束後發放陳力新競選小物，聲稱是陳力新請大家費看電影，要大家多多支持。

9月6日，陳力新又在西門町喜樂時代電影院包場，邀請萬華里民看「大仙尪仔」電影，這次史欣平雖然沒到場，但電影票洽購事宜均由她負責，同樣涉及賄選。

無黨籍素人、海外青年創業家陳力新，在萬華地區出生長大，身家不斐，此次競選議員期間，他曾公開承諾不收受任何政治獻金，並提出AI推廣教育、青年住宅等競選政策。

今年端午節時，陳力新送粽子爭取曝光機會，但檢方掌握，6月21日萬華廣照宮舉辦「粽情粽藝慶端午、眾望所歸陳力新」宣傳活動時，他涉及贈送包含手搖飲、粽子、蛋塔禮盒禮品，違反選罷法。

台北市議員選人陳力新包場里民看電影賄選，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
台北市議員選人陳力新包場里民看電影賄選，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

JKF女郎史欣平涉替台北市議員選人陳力新包場看電影賄選，檢方諭令30萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
JKF女郎史欣平涉替台北市議員選人陳力新包場看電影賄選，檢方諭令30萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

陳力新 交保 議員 2026九合一選舉 台北市選舉

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