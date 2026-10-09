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獨／機車騎士撞死行人這理由判無罪 法官：騎士反應時間僅2秒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張男去年騎機車沿基隆市安樂區武訓街往基金三路方向行駛，撞擊走在機車右側前方的行人彭女，彭女倒地送醫不治，檢方認定他有未注意車前狀況的過失，依過失致死罪嫌起訴。但法官當庭勘驗監視錄影發現，被害人違規穿越道路跨出第一步至被撞僅約2秒，張男當時車速42公里未超速，「並無足夠反應時間可閃避」，經鑑定無肇責，判決他無罪。

基隆地院判決書指出，張男去年7月3日中午12時53分，騎乘普通重型機車沿基隆市安樂區武訓街往基金三路方向行駛，行經武訓街50號前時，適被害人彭女行走在機車同向行駛方向右側前方，因彭女在馬路旁突然往路中央跨步，張男閃避不及而撞擊彭女，被害人因而倒地，並受有左側硬腦膜下出血及腦實質出血及蜘蛛網膜下腔出血，右側硬腦膜外出血等傷害，送醫不治。

警方以張男本應注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，且依當時天候晴、夜間有照明、柏油路面濕潤、無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，疏未注意，依過失致死罪送辦。

張男坦承發生碰撞但認為並無過失致人於死犯行，指當時他是行駛在他的車道上，是被害人突然衝出來，他就撞上去。

法官當庭勘驗監視錄影檔案，發現在第12秒時機車位於彭女身後，彭手持陽傘，第15秒機車持續往彭女方向移動，其身體往道路中央之單黃虛線移動，她在第15秒跨完第一步。第16秒時彭女接續跨出第二步，其身體持續往道路中央之單黃虛線移動，第16秒機車與彭女發生碰撞。

法官說，張男供稱車速約40至50公里，與交通部公路局車輛行車事故鑑定車速每小時42公里相符，並無超速行駛，並未違反交通法規。而彭女當時欲穿越道路，在未設行人穿越設施之路段穿越道路，道路交通安全規則，應注意左右有無來車始得穿越。

法官說，彭女於穿越道路跨出第一步，至與張男機車發生碰撞，時間相距僅約2秒。一般駕駛人於駕車行進中，在發現異狀緊急應變時，尚需相當之反應時間，煞停車輛所需距離，須合計駕駛人反應時間及煞車機械煞住車勢之制動時間所經之距離，始能認為是足以迴避碰撞結果發生之合理距離。

法官說，依美國北佛羅里達州立大學警察科技管理學院於事故重建分析所採用之反應時間（含觸發、感知、判斷、鬆開油門、煞車、開始有效煞車）為1.6秒，另採車輛煞車之阻力系數0.7至0.85。張男當時車速以交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會認定之每小時42公里計算，所需之煞車時間為1.4至1.7秒，即被告必須於3至3.3秒（反應時間+煞車時間）前發現狀況，並開始緊急煞車，方能避免事故發生。

經交通部公路局車輛行車事故鑑定，行人彭女行車分向線路段未注意左右來車驟然穿越道路，為肇事原因，張男無肇事因素。

法官審理認為，彭女行經劃設行車分向線路段，未注意左右來車驟然穿越道路，遭正常行駛於直行車道的張男撞擊，張發現時已相當接近，並於2秒內發生碰撞，無足夠反應時間可供被告閃避。「客觀上並無可能防止，自無檢察官所指疏未注意車前狀況之過失，雖不幸發生事故，因事出突然而無法避免，自難苛責過失責任。」

機車<a href='/search/tagging/2/騎士' rel='騎士' data-rel='/2/96509' class='tag'><strong>騎士</strong></a>撞死行人這理由判無罪，法官：僅2秒無足夠反應時間可閃避。圖為基金公路道路示意圖，非武訓街事故現場。圖／基隆市警局提供
機車騎士撞死行人這理由判無罪，法官：僅2秒無足夠反應時間可閃避。圖為基金公路道路示意圖，非武訓街事故現場。圖／基隆市警局提供

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