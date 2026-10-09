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新竹母帶女兒逛文具店竟教她偷竊 玩具車塞袋子下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹韓女帶著未滿12歲女兒到文具店，自己偷卡片、維他命C，還叫女兒拿剪刀、玩具車等商品，一起藏進手提袋，只結帳部分商品就離開，店家發現後報警。新竹地院認定韓女利用兒童行竊，依成年人利用兒童犯竊盜罪，判韓女罰金1萬元。

判決書指出，韓女去年9月26日上午11時40分許，帶著未滿12歲女兒前往市區一家文具店。韓女明知女兒心智尚未成熟，仍萌生竊盜犯意，利用女兒一起在不同貨架拿取商品。

韓女先後拿取數張卡片及1包維他命C錠，女兒則拿取筆型剪刀、玩具車及鐵盒等商品，母女將商品藏入手提袋內，之後僅到櫃檯結帳其他商品，隨即離開店內，再騎機車離去，遭竊商品價值共1502元。

店家事後發現商品遭竊報警，警方循線追查，通知韓女到案。韓女自行提出部分失竊商品交由警方查扣，商品之後發還店家；她在警詢及偵查期間也坦承犯行，並與店家達成和解、賠償全部損失。

法官指出，韓女是成年人，女兒犯案時未滿12歲，韓女不僅自己行竊，還利用女兒拿取商品，且對女兒年齡知情，因此依兒童及少年福利與權益保障法規定，認定構成「成年人利用兒童犯竊盜罪」，並依法加重其刑。

法官審酌，韓女2024年間就曾涉及另件竊盜案，當時獲檢方職權不起訴，這次卻仍帶著女兒到文具店行竊，甚至利用兒童犯罪，漠視他人財產權利，行為並無可取之處。

考量韓女從偵查開始即坦承犯行，失竊商品部分已返還，也已與文具行和解並賠償全部損失，店家損害已獲填補，犯後態度尚可，最終判罰金1萬元，易服勞役10日。全案可上訴。

新竹韓女帶著未滿12歲女兒到文具店，自己偷卡片、維他命C，還叫女兒拿剪刀、玩具車等商品，一起藏進手提袋，只結帳部分商品就離開（示意圖）。記者黃羿馨／攝影
新竹韓女帶著未滿12歲女兒到文具店，自己偷卡片、維他命C，還叫女兒拿剪刀、玩具車等商品，一起藏進手提袋，只結帳部分商品就離開（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

偷竊 文具店 新竹

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