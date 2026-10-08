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追求不成竟性侵殺害女師 花蓮瘖啞男一審判死、褫奪公權終身

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。花蓮地方法院今天宣判，認定劉男犯侵入住宅強制性交而故意殺害被害人罪，判處死刑、褫奪公權終身；另犯侵入住宅竊盜罪判刑7月，應執行死刑，全案仍可上訴。

判決指出，劉男自民國114年2月起參與花蓮縣某召會活動，結識被害女老師後心生愛慕，曾表達想進入對方在召會內居所，但遭女老師拒絕；同年4月16日上午，劉男先趁屋內無人侵入房間，竊取女老師室友所有的iPhone 13 Pro Max手機。

法院查出，劉男之後發現遭女老師封鎖LINE，要求解除封鎖未果，因而心生怨恨並萌生殺意，計畫擇日犯案。114年5月16日晚間8時至9時間，他趁女老師獨處時侵入住處，利用體型優勢壓制被害人強制性交，隨後將其殺害，並奪取被害人物品。

法院表示，依精神鑑定報告及被告客觀行為觀察，無法認定其案發時有辨識能力或控制能力欠缺，或顯著減低情形，因此不適用刑法第19條減免責任規定。雖然劉男自幼為瘖啞人士，但成長過程並非完全缺乏教育資源，其供述及犯案行為均顯示思考能力未低於一般人，因此也不依刑法第20條規定減輕其刑。

法院審酌認為，劉男犯案具有相當程度計畫性，並非一時衝動所致，其先前已侵入召會房間竊取手機，之後又選擇被害人獨處時機侵入住宅犯案，案發後遭警方接近時還企圖逃逸，顯示主觀惡性重大，不僅造成被害人死亡，也嚴重破壞召會成員長期建立的安全感與信賴關係。

法院另參酌精神鑑定及量刑鑑定結果，認為劉男雖有認知、情緒及人際適應問題，但未影響責任能力，且再犯重大暴力犯罪風險仍具相當程度。

考量其造成生命法益無可回復的重大侵害，以及被害人家屬承受的巨大痛苦，加上量刑鑑定指出若無公部門強力介入，其未來社會復歸將面臨極大困難，因此認定對侵入住宅強制性交而故意殺害被害人部分，處以死刑始足以反映犯罪責任及達成刑罰目的，並宣告褫奪公權終身。

至於侵入住宅竊盜罪部分，法院考量犯罪情節及竊得財物價值，判處有期徒刑7月，並就扣案物及犯罪所得依法宣告沒收。

花蓮劉姓男子去年殺害女老師，法院今天宣判判處死刑。聯合報系資料照
花蓮劉姓男子去年殺害女老師，法院今天宣判判處死刑。聯合報系資料照

花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。聯合報系資料照
花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。聯合報系資料照

花蓮 性侵 宿舍

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