影／拔點滴竟朝護理師揮拳 屏檢起訴醫療暴力累犯求重刑2年半

屏東縣40多歲賴姓男子甫因醫療暴力入監服刑，今年4月出獄後，9月在屏東基督教醫院急診室拔除點滴離院，因情緒不佳突揮拳毆打護理師右額。檢察官認為，賴男屢次再犯，惡性重大且態度欠佳，對醫事人員危害甚大，依違反醫療法提起公訴，建請法院依累犯從重量處有期徒刑2年6月。

檢方起訴指出，賴男在2025年因違反醫療法案，遭法院判處8月有期徒刑確定，今年4月28日出獄後，仍不知悔改，9月7日上午6時許由119送到屏基，上午10時36分，急診護理師評估可以離院，幫賴男拔除點滴時，賴男竟以左手朝護理師揮拳，導致護理師右額受傷。

檢方起訴指出，賴男已在2020年、2022年、2025年多次違反醫療法，分別經法院判處有期徒刑3月、7月、8月，且時常在醫院妨害醫護人員執行醫療職務。

賴男在偵查中供稱，「聲請羈押好了，不然我會一直再犯」等語，在羈押庭供稱，「當下情緒不好所以打告訴人，沒有什麼原因，只要心情不好就會使用暴力」等語，顯見犯後態度欠佳，遵法意識極度薄弱。

檢方起訴指出，賴男不思國家醫療資源稀缺性，反而多次打醫護人員，減損醫事人員士氣與醫療品質，犯案動機僅是心情不佳，並非針對特定醫事人員不滿，其犯行對不特定醫事人員均有極大威脅，造成醫事人員恐慌及困擾，顯見其惡性、危害重大，建起法院從重量處2年6月有期徒刑。