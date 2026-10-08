快訊

紅到日本去！日女曝身邊朋友集體愛上台灣1藥品 網訝異：為什麼

昔金鐘主持人淪時薪105元洗碗工！ 他染毒消失10年近況曝光

連假前夕湧人潮…東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫四散宛如大逃殺

聽新聞
0:00 / 0:00

影／拔點滴竟朝護理師揮拳 屏檢起訴醫療暴力累犯求重刑2年半

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣40多歲賴姓男子甫因醫療暴力入監服刑，今年4月出獄後，9月在屏東基督教醫院急診室拔除點滴離院，因情緒不佳突揮拳毆打護理師右額。檢察官認為，賴男屢次再犯，惡性重大且態度欠佳，對醫事人員危害甚大，依違反醫療法提起公訴，建請法院依累犯從重量處有期徒刑2年6月。

檢方起訴指出，賴男在2025年因違反醫療法案，遭法院判處8月有期徒刑確定，今年4月28日出獄後，仍不知悔改，9月7日上午6時許由119送到屏基，上午10時36分，急診護理師評估可以離院，幫賴男拔除點滴時，賴男竟以左手朝護理師揮拳，導致護理師右額受傷。

檢方起訴指出，賴男已在2020年、2022年、2025年多次違反醫療法，分別經法院判處有期徒刑3月、7月、8月，且時常在醫院妨害醫護人員執行醫療職務。

賴男在偵查中供稱，「聲請羈押好了，不然我會一直再犯」等語，在羈押庭供稱，「當下情緒不好所以打告訴人，沒有什麼原因，只要心情不好就會使用暴力」等語，顯見犯後態度欠佳，遵法意識極度薄弱。

檢方起訴指出，賴男不思國家醫療資源稀缺性，反而多次打醫護人員，減損醫事人員士氣與醫療品質，犯案動機僅是心情不佳，並非針對特定醫事人員不滿，其犯行對不特定醫事人員均有極大威脅，造成醫事人員恐慌及困擾，顯見其惡性、危害重大，建起法院從重量處2年6月有期徒刑。

賴男是醫療暴力累犯，今年9月在屏基急診室，急診護理師評估離院，在拔除點滴過程中，竟對護理師揮拳。圖／讀者提供
賴男是醫療暴力累犯，今年9月在屏基急診室，急診護理師評估離院，在拔除點滴過程中，竟對護理師揮拳。圖／讀者提供

護理師 醫療暴力 急診 屏東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拔點滴揮拳毆傷護理師 屏檢起訴醫暴累犯求重刑

屏東枋山鄉代主席洪啟能貪汙案一審出爐 涉犯背信罪其他無罪

陰莖增大術醫死人 整型醫辯抗憂鬱藥是死因：陰莖勃起、僵硬就是明證

涉虐21娃華裔夫婦拒認罪 檢：資產數億+3國護照恐潛逃

相關新聞

追求不成竟性侵殺害女師 花蓮瘖啞男一審判死、褫奪公權終身

花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。花蓮地方法院今天宣判，認定劉男犯侵入住宅強制性交而故意殺害被害人罪，判處死刑、褫奪公權終身；另犯侵入住宅竊盜罪判刑7月，應執行死刑，全案仍可上訴。

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

不當黨產處理委員會8年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，救國團不服提行政訴訟，一審認為黨產會處分無違誤，判決救國團敗訴。救國團提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

屏東枋山鄉代主席洪啟能貪汙案一審出爐 涉犯背信罪其他無罪

屏東縣枋山鄉民代表主席洪啟能貪汙等案件今天下午宣判，屏東地方法院法官認為洪啓能涉犯公務員假藉職務上之機會故意犯背信罪，處有期徒刑6個月，犯罪所得8803元沒收，其他收賄罪等無罪，可上訴。洪啟能表示，尊重司法判決，也很高興法官還給他清白，證明他沒有收黑錢。

議員參選人陳力新、JKF女郎特助 包場看電影、AI講座涉選罷法7人送辦

無黨籍台北市議員參選人陳力新、JKF女郎特助Cindy平兒，涉嫌以免費AI講座、電影包場、送肉粽及蛋塔禮盒等方式賄選。台北地檢署今搜索陳力新競選總部等4處，約談陳、特助及萬華區里長參選人等7人到案，今晚陸續移送北檢複訊。

議員參選人陳力新、JKF女郎特助涉選罷法 晚間移送北檢

無黨籍台北市議員參選人陳力新與其特助，擔任JKF女郎的史欣平，涉嫌以免費AI講座、電影包場、送肉粽及蛋塔禮盒等方式賄選，晚間調查局幹員將兩人移送至台北地檢署複訊。

影／拔點滴竟朝護理師揮拳 屏檢起訴醫療暴力累犯求重刑2年半

屏東縣40多歲賴姓男子甫因醫療暴力入監服刑，今年4月出獄後，9月在屏東基督教醫院急診室拔除點滴離院，因情緒不佳突揮拳毆打護理師右額。檢察官認為，賴男屢次再犯，惡性重大且態度欠佳，對醫事人員危害甚大，依違反醫療法提起公訴，建請法院依累犯從重量處有期徒刑2年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。