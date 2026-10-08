不用租屋！士林地院推宿舍配住計畫 新進書記官明年起「一人一間」

為了吸引優秀書記官加入司法行列、減輕初入職場的生活負擔，士林地方法院積極推動「租賃宿舍配住計畫」，宣布自2027年1月起，優先提供115年度司法特考四等考試合格的新進書記官申請宿舍，房型包含套房及雅房，採「一人一間」，盼打造更安心、友善的司法職場環境。

士林地院表示，申請對象為院內編制內正職書記官且於任所單身居住者，應具備三項資格，包括最近2年須設籍於新竹縣以南、花蓮縣以南或離島地區；本人、配偶或一親等內血親於雙北、桃園、基隆及宜蘭等北部5縣市均無自有住宅；本人或配偶未獲中央公教購置住宅貸款。

宿舍分配將分三階段進行，第一階段優先提供115年度司法特考四等考試分發之正額錄取書記官申請，並採抽籤方式決定選配及候補順序；若第一階段配住後仍有空房，則開放115年度分發之增額錄取書記官申請，同樣以抽籤決定順序；若最後仍有空房，將開放院內其他符合資格之編制內書記官申請，並按積點高低進行分配。

士林地院強調，重視每一位書記官的專業與付出，願意從最實際的生活需求出發，主動協助解決來自外地之優秀書記官住宿需求，為年輕人才打造更安心、友善的司法職場環境，讓住宿不再成為選擇在台北工作的障礙。