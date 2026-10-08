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移民業務廣告須「事前審查」違憲 移民署：尊重判決、將研擬修法

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

憲法法庭今天判決入出國及移民法規定，移民業務廣告須經審閱確認，才能散布、播送或刊登此規定違憲並即日起失效，移民署表示尊重判決結果，將配合研擬修正入出國及移民法等相關規定。

移民署進一步說明，當初訂定移民業務廣告須事前審閱之原因有三，第一，入出國及移民法在1999年制定，當時社會環境網路尚未普及，民眾對外國移民法令及代辦業者缺乏查證管道，導致消費者因信任誇大不實廣告，而遭受難以回復財產及身分權利損害，所以由政府出面規範廣告刊登及審查。

第二，透過事前嚴格的行政管制機制，降低移民業務糾紛與後續國內甚或國際司法爭訟，以保障民眾權益；第三，鑑於移民業務涉及個人國籍及身分變更之重大權益，有必要採取較強管理手段。

違憲條文包括，入出國及移民法第56條第4項前段規定，「移民業務機構對第一項各款業務之廣告，其內容應經移民署指定之移民團體審閱確認，並賦予審閱確認字號，始得散布、播送或刊登。」

入出國及移民法第79條第1項第4款規定，「移民業務機構有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期仍不改善者，勒令歇業：...四 、違反第五十六條第四項規定，散布、播送或刊登未經審閱確認或核定之移民業務廣告。」

內政部移民署。聯合報系資料照
內政部移民署。聯合報系資料照

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