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南港分局警紀再出包 員警勾結博弈業者拉賭客抽佣遭檢方聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪，涉替線上博弈業者招攬賭客，下載APP「X-POKER德州波克」從事博奕，並從中收水獲利20萬元，另濫查民眾個資違反個資法，警方拘提葉晉豪及業者林俊達到案，台北地檢署訊後認為兩人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

葉晉豪今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉及賭博罪，又爆疑吸收年輕人參與賭博，甚至利用權勢約債務人母親出面還錢，南港分局調查後，記葉一大過，賭博案今年8月移送法辦。

警方另查出，葉晉豪姓結識線上博弈業者林俊達，自今年起替林拉攏賭客，使用APP「X-POKER德州波克」線上賭博，再依賭資比例抽成，收水獲利約20萬元。

檢警另發現，葉晉豪去年4至10月任職玉成派出所期間，涉濫查民眾個資，由於個資部分與賭博案無關，專案小組懷疑查詢另有目的，昨天搜索葉晉豪辦公室與住所，拘提葉晉豪與林俊達到案，今天午移送北檢複訊。

南港分局近來風紀事件頻傳，北檢偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，發現南港分局員警劉政道，透過萬華分局退休警鄭璧欣牽線，收受郭哲敏集團成員賄賂，利用職權偷查數百筆個資，不法所得達數百萬元，檢方依貪汙罪起訴劉政道與鄭璧欣。

此外，「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，檢調追查發現，南港分局時任派出所副所長黃梓翔，擅用職權替鍾文智查個資討債，還與當時督察組長李新民接受招待喝花酒，今年5月搜索約談多人到案。

台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客，檢方<a href='/search/tagging/2/聲押' rel='聲押' data-rel='/2/228205' class='tag'><strong>聲押</strong></a>禁見。記者蕭雅娟／攝影
台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客，檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

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