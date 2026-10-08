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移民廣告事前審查違憲 移民署：研擬修法

中央社／ 台北8日電

針對移民廣告事前審查違憲，憲法法庭判決相關規定失效，移民署今天表示，尊重判決結果，將配合研擬修正入出國及移民法等規定。

憲法法庭判決，移民業務廣告須事前審查才能刊登，過度限制業者言論自由，違反憲法比例原則，相關規定自判決公告日起失效，並廢棄一件行政法院確定判決，發回更審。

移民署對此發布文字回應，尊重憲法法庭判決結果，將配合研擬修正入出國及移民法等相關規定。

移民署指出，當初訂定移民業務廣告須事前審閱原因，是為協助民眾取得資訊。

移民署表示，入出國及移民法在民國88年制定當時的社會環境，網際網路未普及，民眾對於外國移民法令及代辦業者缺乏查證管道，導致因信任誇大不實廣告，遭受難以回復財產及身分權利損害，因此由政府出面規範廣告刊登及審查，協助民眾取得可信賴的資訊。

移民署強調，透過事前嚴格行政管制機制，降低移民業務糾紛與後續國內甚或國際司法爭訟，以保障民眾權益。且鑑於移民業務涉及個人國籍及身分變更重大權益，有必要採取較強管理手段。

移民署 移民 廣告

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