快訊

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

聽新聞
0:00 / 0:00

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

不當黨產處理委員會8年前認定中國青年救國團國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，救國團不服提行政訴訟，一審認為黨產會處分無違誤，判決救國團敗訴。救國團提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

黨產會歷經兩次聽證會，並引用國民黨總裁蔣介石在中常會聽取救國團主任工作報告後的裁示，「救國團是國防部所屬單位之一，是黨內重要機構，工作策畫執行，均先呈報黨中央，接受黨的領導」，認為救國團受到國民黨實質控制，且救國團是國民黨遷台後決議、並交行政院籌組成立，確實是國民黨一手主導。

黨產會認為救國團在組織、人事、財務及業務上，都曾受國民黨實質控制，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，2018年8月7日作出處分，認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分不當取得的財產。救國團2018年8月15日聲請停止執行，但被法院駁回聲請確定；2018年9月28日救國團正式提起行政訴訟。

北高行一審指出，救國團實質上是國民黨推展青年工作的組織，人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係，也列席或參與國民黨各種會議，接受國民黨關於青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導，乃至政治偵防等任務交代；國民黨黨務工作報告、年度工作紀實等，也都有記載救國團工作情況，認定救國團業務受國民黨實質控制。

一審認為，救國團的各活動中心可認為是在黨國體制下，由管理機關低價或無償撥用土地，救國團興建前總團部志清大樓也經政府挹注大量經費，可認定救國團和國民黨在財務上從屬的密切關係。

一審指出，救國團1969年間解除與國防部隸屬關係，成為受行政院督導的社會運動機構，再於1989年間登記為公益社團法人，國民黨實質控制關係接續存在，直到1999年初脫離國民黨實質控制，但相關財產未經釐清權屬，難以認定是以相當對價轉讓而脫離國民黨，認為黨產會處分沒有違誤，判決救國團敗訴。

救國團不服提上訴，最高行政法院今認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

救國團。聯合報系資料照
救國團。聯合報系資料照

救國團 國民黨附隨組織 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黨團協商被控打無聲電話騷擾 羅智強告柯建銘求償100萬敗訴確定

黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

新北議員黃永昌涉送關廟麵賄選遭聲押禁見　妻兒交保

涉送上百元冬蟲夏草關廟麵賄選 新北市議員黃永昌100萬交保

相關新聞

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

不當黨產處理委員會8年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，救國團不服提行政訴訟，一審認為黨產會處分無違誤，判決救國團敗訴。救國團提上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

屏東枋山鄉代主席洪啟能貪汙案一審出爐 涉犯背信罪其他無罪

屏東縣枋山鄉民代表主席洪啟能貪汙等案件今天下午宣判，屏東地方法院法官認為洪啓能涉犯公務員假藉職務上之機會故意犯背信罪，處有期徒刑6個月，犯罪所得8803元沒收，其他收賄罪等無罪，可上訴。洪啟能表示，尊重司法判決，也很高興法官還給他清白，證明他沒有收黑錢。

議員參選人陳力新、JKF女郎特助 包場看電影、AI講座涉選罷法7人送辦

無黨籍台北市議員參選人陳力新、JKF女郎特助Cindy平兒，涉嫌以免費AI講座、電影包場、送肉粽及蛋塔禮盒等方式賄選。台北地檢署今搜索陳力新競選總部等4處，約談陳、特助及萬華區里長參選人等7人到案，今晚陸續移送北檢複訊。

抗告成功！精舍命案主嫌王薀600萬交保 最高法院撤銷發回更裁

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴審理中。王聲請交保停押，台灣高等法院上月裁定600萬元交保、科技設備監控、限制住居、限制出境、出海等，檢方不服提抗告，最高法院今撤銷原裁定，發回高院更裁。

台東達仁鄉疑幽靈人口介入選舉 7人涉虛遷戶籍投票未遂4人交保

台東地檢署接獲政風機關情資，指達仁鄉某村疑有「幽靈人口」介入選舉，檢察長蕭方舟立即指派檢察官許莉涵指揮警方偵辦，專案小組清查相關事證後，5日至7日密集傳喚、拘提疑似虛遷戶籍的6名選民到案，今天清晨再持法院搜索票，前往該村長參選人住處搜索，並將參選人拘提到案。

涉送上百元冬蟲夏草關廟麵賄選 新北市議員黃永昌100萬交保

新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，昨遭新北地檢署兵分多路搜索、約談黃永昌、數名里長及收到關廟麵的選民等8名被告及21名證人。檢察官複訊後，認為黃永昌涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪，罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向新北地方法院聲押禁見，法官最後裁定他以100萬元交保候傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。