抗告成功！精舍命案主嫌王薀600萬交保 最高法院撤銷發回更裁

台北市精舍蔡姓女會計記帳失誤被信眾凌虐致死案，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死等罪判刑12年，案件上訴審理中。王聲請交保停押，台灣高等法院上月裁定600萬元交保、科技設備監控、限制住居、限制出境、出海等，檢方不服提抗告，最高法院今撤銷原裁定，發回高院更裁。

檢方起訴，王藴認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺炎給幹子昀，又不願配合出家剃度。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月起，蔡女多次遭體罰，蔡女受罰過程王薀的護法、信徒都圍著蔡女，不斷施以指導、並對蔡女施加精神壓力。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」再命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，法醫相驗，確認死因為橫紋肌溶解症。

王蘊先前開庭否認犯罪，且表示希望可以交保，他已經被關押500多天，且已經70歲了，身心都沒辦法再負荷。律師也替他辯護，王蘊欠缺羈押必要性，他素行良好沒有前科，也配合司法調查沒有逃亡之虞，並賠償近千萬元，和死者家屬達成和解，沒有迴避責任，建請法院准予具保停押。

高院認為本案重要在場證人均已到庭證述，涉案人手機均經扣案而有數位還原鑑識報告，認為提供一定擔保金、接受科控與必要禁令，可對他有相當程度心理約束力，今年8月31日裁定附條件交保。

除要求王蘊提出600萬保證金之外，並責付律師羅秉成、張寧洲、吳維雅，限制出境、出海8個月，也必須接受科控8個月，並每日必須在指定地點持手機拍照回傳科控中心2次，且不得接觸、騷擾、恐嚇、跟蹤被害人直系血親、三親等內旁系血親、二親等內之姻親、家長、家屬，及本案被告、證人、鑑定人。

檢察官提抗告主張，高院裁定王蘊具保、責付等處分，是否足以防止逃匿，有理由不備的違法之處。最高法院認為，檢方抗告有理由，今撤銷原裁定，發回高院更裁。