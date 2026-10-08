屏東枋山鄉代主席洪啟能貪汙案一審出爐 涉犯背信罪其他無罪

屏東縣枋山鄉民代表主席洪啟能貪汙等案件今天下午宣判，屏東地方法院法官認為洪啓能涉犯公務員假藉職務上之機會故意犯背信罪，處有期徒刑6個月，犯罪所得8803元沒收，其他收賄罪等無罪，可上訴。洪啟能表示，尊重司法判決，也很高興法官還給他清白，證明他沒有收黑錢。

判決指出，洪啓能自2022年12月25日起擔任枋山鄉民代表會主席期間配發公務座車，洪竟使用公務座車從事私人行程，油料費用由枋山鄉民代表會編列的油費預算支應，損害公庫財產，獲得8803元不法利益，涉犯公務員假藉職務上之機會故意犯背信，處有期徒刑6個月並沒收犯罪所得。

另洪啟能擔任第17、18屆枋山鄉長期間，涉嫌讓劉姓男子由清潔隊臨時人員轉為正式隊員，並收受20萬元現金賄賂，被檢方依行使公務員登載不實公文書罪，及貪汙治罪條例對於違背職務行為收受賄賂罪起訴。

法院審理後，認為所證是否屬實令人懷疑，且僅有單一指述，難以佐證補強證人所述真實性，行使公務員登載不實公文書罪無罪。另劉男要交付賄款給洪，並非由洪告知劉男，且證人證述有諸多歧異，先後明顯不一，難認所證可以採信，違背職務行為收受賄賂罪無罪。

洪啟能聽聞判決結果後表示，尊重司法判決，很高興法官還給他清白，證明他沒有收受黑錢，也不會影響年底他參加枋山鄉長選舉。至於後續官司進度，會再與律師討論後再決定要怎麼進行。