議員參選人陳力新、JKF女郎特助 包場看電影、AI講座涉選罷法7人送辦

無黨籍台北市議員參選人陳力新、JKF女郎特助Cindy平兒，涉嫌以免費AI講座、電影包場、送肉粽及蛋塔禮盒等方式賄選。台北地檢署今搜索陳力新競選總部等4處，約談陳、特助及萬華區里長參選人等7人到案，今晚陸續移送北檢複訊。

JKF捷克論壇女郎Cindy平兒，本名史欣平，身高172公分身形高挑，有「美腿小秘書」稱號，也是知名平台直播主，她另擔任陳力新特助，協助辦理議員參選人宣傳活動，卻捲入選罷法賄選案。

檢方今指揮調查局台北市調查處、萬華警分局，兵分4路搜索陳經營的永聖弘業公司、住處、競總及特助住處，共約談陳力新、史欣平、萬華區富福里林姓參選人、頂碩里溫姓參選人、壽德里陳姓參選人、日祥里張姓參選人、張妻等7人到案。

無黨籍素人、海外青年創業家陳力新，在萬華出生、長大，此次競選議員曾公開承諾不收受任何政治獻金，他提出AI推廣教育、青年住宅等；今年端午節送粽子爭取曝光，檢方掌握，他在6月21日萬華廣照宮的宣傳活動「粽情粽藝慶端午眾望所歸陳力新」，贈送禮品包含手搖飲、粽子、蛋塔禮盒等物。

檢警調掌握，今年7月2日、7月29日，陳力新舉辦免費的AI講座，聘請專業講師授課，市價1堂至少2千元。8月26日陳包下松山微風影城，招待民眾看電影「粽邪4」，9月6日又在萬華喜樂時代影城招待民眾看電影「大仙尪仔」。

專案小組認為，陳力新在每場活動中都穿著競選背心、上台尋求民眾支持，他的特助史欣平也均到場協助辦理活動，認為他們及里長參選人等人涉違反公職人員選舉罷免法。