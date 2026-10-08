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拔點滴揮拳毆傷護理師 屏檢起訴醫暴累犯求重刑

中央社／ 屏東縣8日電

賴姓男子甫因醫療暴力出獄數月，今年9月在屏東基督教醫院急診室拔除點滴準備離院時，因情緒不佳突揮拳毆打護理師，屏檢認為賴男危害重大起訴，並建請法院依累犯從重量刑。

起訴書提及，賴姓男子在民國114年間因醫療暴力案件，被判刑8月，甫於今年4月出獄，卻不知悔改，9月7日到屏東基督教醫院急診室就診，急診護理師協助評估賴男可離院，要拔除點滴針頭過程中，賴男竟以左手突然朝護理師揮拳，導致護理師右額挫傷。

屏檢偵辦發現，賴男分別於民國109年、111年及114年都有違反醫療法的犯行，且各判處有期徒刑3月、7月、8月確定，且時常前往醫院影響醫療人員進行醫療。

賴男在偵查中供稱「聲請羈押好了，不然會一直再犯」，並於羈押庭中稱「當下情緒不好所以打人，沒有什麼原因，只要心情不好就會使用暴力」，顯見犯後態度欠佳。

屏檢表示，賴男有多次醫療暴力行為，減損醫事人員士氣及醫療品質，犯行對不特定醫事人員有極大威脅，已造成醫事人員恐慌及困擾，顯見惡性、危害重大，依違反醫療法起訴，並建請法院依累犯從重量處有期徒刑2年6月。

護理師 基督教 醫療暴力

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