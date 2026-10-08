台東達仁鄉疑幽靈人口介入選舉 7人涉虛遷戶籍投票未遂4人交保

台東地檢署接獲政風機關情資，指達仁鄉某村疑有「幽靈人口」介入選舉，檢察長蕭方舟立即指派檢察官許莉涵指揮警方偵辦，專案小組清查相關事證後，5日至7日密集傳喚、拘提疑似虛遷戶籍的6名選民到案，今天清晨再持法院搜索票，前往該村長參選人住處搜索，並將參選人拘提到案。

檢方表示，經檢察官訊問後，認7名被告涉嫌刑法第146條第1、2項及公職人員選舉罷免法第98條之1第1、3項規定，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權，涉犯投票未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。其中4人分別以1萬元、1萬元、8萬元及20萬元交保，其餘被告訊問後請回。

檢方調查指出，專案小組日前接獲情資後展開清查，5日至7日陸續傳喚、拘提6名疑似虛遷戶籍的選民到案，今天清晨再前往涉案村長參選人住處搜索，將參選人拘提到案，案件持續深入偵辦。

檢方提醒，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍，依相關規定最高可處5年以下有期徒刑，民眾切勿因人情請託或利益誘惑，以身試法。

檢方也呼籲，選舉期間如發現賄選、假訊息或暴力介入選舉等情事，可撥打反賄選專線0800-024-099（撥通後按4）檢舉，檢舉身分將予保密，相關案件經查獲屬實，依法可獲檢舉獎金。