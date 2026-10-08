涉送上百元冬蟲夏草關廟麵賄選 新北市議員黃永昌100萬交保

新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，昨遭新北地檢署兵分多路搜索、約談黃永昌、數名里長及收到關廟麵的選民等8名被告及21名證人。檢察官複訊後，認為黃永昌涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪，罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向新北地方法院聲押禁見，法官最後裁定他以100萬元交保候傳。

法官除諭知黃永昌以百萬交保外，並限制住居、限制出境出海8月，且命其不得與尚未到案的證人有直接或間接的接觸。

其餘7名同案被告，則在檢方複訊後，由檢察官諭知黃永昌妻子100萬元交保，2個兒子各30、15萬元交保、3名服務處主任各以30萬、10萬、10萬元交保，另有一人限制住居。全案由檢察官陳欣湉指揮調查局新北市調查處、新北市刑警大隊、三峽警分局及新北檢重案支援中心檢察事務官偵辦。

據了解，黃永昌疑似透過樁腳或部分里長，在土城、樹林、三峽部分大型社區內，於公告欄或電梯內張貼公告，發放市價近150元的養生冬蟲夏草關廟麵，因此遭民眾檢舉涉嫌賄選。

黃永昌因涉嫌自2009年起詐領助理補助費金額逾2千萬元，遭檢方依貪汙治罪條例起訴，一審新北地院認定他雖以人頭不實申報助理費，仍有私聘助理，相關不實申報所得全數用於與議員職務有關事項，非屬挪為己用，不構成貪污，改依刑法使公務員登載不實罪，判刑1年、緩刑3年，並命黃向公庫支付200萬元。高院日前已駁回上訴，全案確定，黃永昌日前仍在緩刑期間內。

黃永昌原因助理費案宣告緩刑，被國民黨新北市黨部認定不符參選資格，後來選罷法修正，黃永昌又獲黨部以徵召方式提名，並於上月3日完成登記，不料又在選前傳出涉嫌賄選遭查辦。