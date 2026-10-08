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中火燃氣二期環評結論「免進二階」 北高行判環境部敗訴撤銷
中火燃氣二期計畫興建4部燃氣機組，原燃煤機組中將有4部拆除，6部轉為緊急備用，於2024年通過環評審查，環境部並作成「無須進行二階環評」結論。當地居民與環團提起行政訴訟救濟，台灣高等行政法院今日判決撤銷環評結論，仍可上訴。
2024年6月14日，台電提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的燃氣機組，並興建4座天然氣儲槽等設備，未來4部燃煤機組將拆除，另6部燃煤機組轉為緊急備用，用以降低空汙及二氧化碳排放。
該計劃經環境部同年8月30日召開專案小組初審會議後，提由環境影響評估審查委員會審查，於同年10月30日第23次會議決議通過（環評審查）。
環境部因此於同年11月18日公告審查結論，指出無須進行第二階段環境影響評估，請台電依循執行。地方居民不服，委由環境權保障基金會、台灣蠻野心足生態協會專職律師提起訴願遭駁，改走行政訴訟救濟，請求撤銷訴願及環境部審查結論，並續行二階環評。
北高行審理後今日判環團部分勝訴，判決撤銷環境部訴願決定及審查結論，其餘之訴駁回，仍可上訴。詳細判決理由尚未出爐。
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