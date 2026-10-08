中火燃氣二期環評結論「免進二階」 北高行判環境部敗訴撤銷

新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，昨遭新北地檢署兵分多路搜索、約談黃永昌、數名里長及收到關廟麵的選民等8名被告及21名證人。檢察官複訊後，認為黃永昌涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪，罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向新北地方法院聲押禁見，法官最後裁定他以100萬元交保候傳。

2026-10-08 15:34