移民業務公司刊登廣告須經「事前審查」 憲法法庭今判決規定違憲失效

移民業務機構刊登廣告依法必須要經過審閱確認，才能散布、播送或刊登，有公司未經事前審閱核准即刊登廣告挨罰3萬元，提行政訴訟，承審案件的法官認為入出國及移民法規定違憲，聲請法規範憲法審查。憲法法庭認為條文「事前審查」廣告，限制移民業務機構的言論自由，判決違憲並即日起失效。

入出國及移民法第56條第4項前段規定，「移民業務機構對第一項各款業務之廣告，其內容應經移民署指定之移民團體審閱確認，並賦予審閱確認字號，始得散布、播送或刊登。」

入出國及移民法第79條第1項第4款規定，「移民業務機構有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期仍不改善者，勒令歇業：...四 、違反第五十六條第四項規定，散布、播送或刊登未經審閱確認或核定之移民業務廣告。」

富域禮悅公司在官方網站刊登廣告，內容包括「投資臺灣攻略：港澳移民移居台灣，投資移民，一 、投資程序...... 二 、審查條件……三 、定居資格……移民業申辦請洽。台灣團隊富域禮悅國際有限公司移民業務機構註冊登記證第C0250號」，內政部認為違反入出國及移民法規定，未事前取得廣告審閱核定證號，2021年裁罰3萬元。

公司不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院承審法官認為入出國及移民法相關規定，侵害憲法保障的言論自由，聲請法規範憲法審查。

另外，智孚移民顧問公司於臉書登載廣告「帶你去更幸福自由的地方港澳人士移居台灣的專家」、「打造港澳朋友在台北投資創業的全方位支援服務」等貼文，被移民署認定違反入出國及移民法裁罰3萬元，提行政訴訟敗訴確定，公司不服也聲請法規範及裁判憲法審查。