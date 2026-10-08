中聯致癌油風暴被告全數交保！泰山前總座沈怡君獲釋當場痛哭

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標引爆全台食安，檢方依違反食品安全衛生管理法等起訴中聯、福壽、福懋油、泰山等4間及其總經理、董事長等15人。台中地院今裁定中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、現任總座沈怡君、蔡國樑均交保。

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，認定相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元；中院昨天首度開庭，僅余凌冲部分認罪，其餘被告均不認罪。

全案目前包括余凌冲、中聯廠長陳明榮，及沈怡君、蔡國樑遭羈押，昨4人均當庭聲請停止羈押，表示願提出50至500萬元保證金請求交保。

台中地院上午裁定4人交保，至下午2點多完成辦保、科技監控設置後，將4人予以釋放，余凌冲、蔡國樑前後在親友陪同下快步離去。

沈怡君自拘留室離開時，忍不住當場抱著前來的接應的親友，當場痛哭失聲，情緒一時更無法平復，後來也當眾向她的辯護律師數度鞠躬，並先到廁所換裝、戴帽後，見中檢大門有媒體守候，又折返改從中院大門步出。

現場媒體問她是否覺得委屈、有沒有話想要說，沈女均沈默不語。

陳明榮最後離開，有媒體發現他身影上前詢問，陳隨即拔腿竄逃，一旁親友還用台語警告「賣擱來來啊喔！」

泰山前總經理沈怡君今獲交保，當場痛哭失聲，在親友陪同下不發一語離去。記者曾健祐／攝影