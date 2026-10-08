警察勾結線上博弈業者 招攬賭客爽賺20萬元 賭博、個資法拘提到案

南港警分局警備隊員警葉晉豪，日前出入台北市博愛路上的德州撲克賭場遭記過處分，檢警又查出，葉員涉嫌替線上博弈業者招攬賭客使用APP「X-POKER德州波克」賭博，並收水獲利約20萬元，另又涉濫查民眾個資等。台北地檢署今指揮警方依賭博等罪嫌，拘提葉員及業者林俊達到案釐清案情。

葉姓員警今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉賭博罪嫌，又被媒體報導直指他疑似吸收年輕人賭博，還涉查個資、約欠債者母親出面還錢。南港分局調查後，以葉員出入賭場屬實，記一大過，賭博案今年8月移送法辦。

本案由南港分局接獲情資自清自檢，報請北檢指揮偵辦。檢警追查，葉姓員警結識線上博弈業者林俊達，今年起涉嫌替林拉攏賭客使用APP「X-POKER德州波克」線上賭博，並依賭資比例抽成，收水獲利約新台幣20萬元。

檢警另查出，葉姓員警任職玉成派出所期間，涉嫌在去年4月至10月查詢民眾個資，個資部分與賭博案無關。檢警昨天搜索葉男辦公室，及葉、林住所，拘提2人到案，今下午移送北檢複訊。