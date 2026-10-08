北市員警7月德州撲克遭記大過還沒完 再爆線上博弈賺服務費被送辦

台北市南港警分局葉姓員警今年7月才因出入德州撲克場所、實際參與賭博遭記一大過，分局後續擴大自清，竟再查出他涉嫌參與線上博弈並從中賺取服務費。警方昨天持搜索票拘提葉員，今天依賭博等罪嫌移送台北地檢署偵辦，行政責任也將從嚴追究。

南港分局表示，今年7月21日接獲情資，指葉員涉足德州撲克場所賭博，督察單位調查後確認屬實，先記一大過處分，並進一步啟動自清自檢，追查他是否還涉及其他違法違紀行為。

34歲葉員七月時任職南港分局警備隊，被指經常前往總統府附近一處德州撲克場所，另遭投訴涉及招攬賭客、討債，甚至疑似利用警務系統查詢個資。葉員當時僅承認曾到德州撲克場所參與博弈，否認利用警職追債；警方調查發現，他因過去違規查詢個資遭列管，警用查詢權限早已遭凍結。

南港分局表示，後續擴大清查時發現葉員涉嫌參與線上博弈，從中收取服務費，隨即成立專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。專案人員蒐證後，昨天執行搜索、拘提，今天將葉員移送北檢。

據了解，葉員過去曾任新北市警局汐止分局員警，曾因違規查詢民眾個資遭處分並列為教育輔導對象，調至南港分局服務。

南港分局表示，本案從最初風紀案件一路擴大追查至刑事案件，由警方主動自清，後續除配合檢方偵辦，也將依調查結果從嚴追究行政責任。