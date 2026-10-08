控房東謊報輕生引破門女房客求償72萬 法院查出「警員報案」判免賠

台中市方姓女房客在前年間，涉嫌刑案遭警通知時，揚言輕生引發破門事件，她事後反咬張姓房東謊報其吸毒，指控房東引導警消強行侵入住宅。破門前房東無奈稱「因為她自己換鎖，我沒有鑰匙」，警消踹門入內卻見她安然待在廁所。方女事後提告求償72萬餘元。偵審期間，方女堅稱遭陷害，對揚言尋短避重就輕。台中高分院認定破門屬合法救護，判方女敗訴，全案確定。

方女在2023年3月10日起向張姓房東承租台中市西屯區套房，雙方曾因電費糾紛生隙。2024年10月1日晚間8時許，轄區員警因偵辦刑案電聯方女到案說明，她在電話中揚言尋短。員警立即通報自殺協尋並轉報119。警消抵達見大門深鎖、敲門無回應，房東接獲通知趕抵現場會同處理。

警消唯恐方女發生不測，現場決議依行政執行法規定以鐵鋸強制破壞房門搶救。入內發現方女意識清楚且拒絕送醫。方女事後不滿，對房東提告妨害自由不起訴，另提民事訴訟。

方女向房東求償72萬餘元，包括遭騙無償代筆訴狀的代筆費2萬元、遭騷擾被迫辭去市場攤位工作的薪資損失9萬6000元、代墊網路架設費1萬1800元、手機遭毀損1萬5000元，以及遭誣陷持毒、謊報輕生致警消破門的精神慰撫金58萬5200元。

台中地院審認，破門是為避免方女生命發生急迫危險，符合民法避免緊急危難規定，未逾越必要程度。法官認定房東願付修門費且無侵權行為，判決駁回方女72萬元求償。

方女不服提起上訴，將求償金額減縮為52萬8千元。她堅稱房東惡意謊報輕生並誣陷持毒，計畫性引導破門侵害居住權，求償慰撫金。

台中高分院二審法官函詢警消確認，方女向辦案員警稱欲尋短，並非房東謊報，認定破門具急迫與必要性，房東僅協助勤務不構成侵權，判決駁回上訴，全案確定。

台中市方姓女房客指控房東謊報輕生，引警消破門，向房東求償72萬元，台中高分院判敗訴確定。圖／AI生成

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