涉現金贊助進香、回饋金招待旅遊 台南2里長候選人各10萬交保

台南地檢署據報，安平區王城里、佳里區塭內里分別傳出里長候選人以招待旅遊方式涉行賄，王城里某里長候選人涉以現金1萬元贊助某廟祠管理人所舉辦車城福安宮進香活動，塭內里某里長候選人涉借用回饋金名義，招待選民參加觸口自然教育中心旅遊與餐宴，檢方昨日同步行動，2候選人複訊後均以10萬元交保。

檢方指出，獲報王城里某里長候選人，涉嫌與其夫共同以現金1萬元，於今年9月下旬贊助同里某廟祠管理人所舉辦車城福安宮進香活動，以補貼旅遊及餐宴方式，另提供伴手禮、選舉文宣口罩與瓶裝水等物，藉以行賄當地具有投票權選民25人。

轄區督導主任檢察官黃淑妤、檢察官蘇聖涵，昨指揮第四警分局，拘提候選人等人到案調查，經檢察官訊問後，認該里長候選人與其夫及該廟祠管理人等3人均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄罪嫌，犯嫌重大，但尚無羈押必要，分別諭知10萬、5萬元、5萬元具保。

檢方表示，另獲報塭內里某里長候選人涉嫌以借用該里回饋金名義，於今年6月上旬高額補貼招待當地具有投票權選民百餘人，參加觸口自然教育中心旅遊與餐宴，藉以行賄當地具有投票權選民。

主任檢察官黃齡慧、檢察官董詠勝，昨指揮佳里警分局及台南市調查處，傳拘候選人及案關選民多人到案調查，經檢察官訊問後，認該里長候選人涉犯選罷法投票行賄罪嫌，犯嫌重大，但尚無羈押必要，諭知具保10萬。