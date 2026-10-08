4年撈405萬！台南工務局副工程司涉收賄加速發照 檢方求刑10年

台南市府工務局建築管理科謝姓副工程司4年來陸續利用他辦理現場查驗建案等機會，分別向跑照業者或建商收賄，作為加速審查核發使用執照的對價，據統計，他以此陸續向相關人員收受賄賂共15次、合計405萬餘元，檢方依涉貪汙罪嫌偵結起訴，具體求刑10年，今移審台南地院。

檢方起訴，謝自2011年6月1日起，擔任工務局建築管理科副工程司，負責辦理台南市東區、南區、北區、安平區、中西區、安南區等轄內建案使用執照審查及核准業務。

而王等14人分別為「跑照業者」，受託代辦建案竣工查驗、無障礙設施勘檢及使用執照核發等業務，或建案建商人員，14人另予起訴或緩起訴。

謝於2022年至今年間，陸續利用其辦理現場查驗等審查建案機會，分別向開跑照業者或建商人員收賄 ，各索要現金或電視、淨水器、商品禮券等，作為加速審查核發使用執照的對價，據統計，謝陸續收賄，合計共405萬4850元。其中，他在台南北區建案收賄170萬元，以及南區知名餐廳及商場建案共150萬元，

檢方認謝涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為收受賄賂罪嫌，偵結起訴，今日移審台南地院，而謝已撤銷羈押，但限制出境出海。

檢方表示，謝身為公職人員，職司建案使用執照審查及核准業務，受領國家俸祿，本應潔身自愛戮力從公，竟屢次罔顧廉政倫理，向建商與跑照業者索取賄賂，有辱官箴，雖他於偵查中已自白收受賄賂犯行，並主動繳交全部所得財物價額合計405萬4850元，依貪汙治罪條例相關規定，減輕其刑，但其索取賄賂次數非少、金額非微，實不宜輕縱，仍向法院具體求處有期徒刑10年，並請求宣告褫奪公權3年，以昭炯戒。