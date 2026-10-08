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妻滑倒喪命⋯前法官告台大醫索賠千萬 纏訟14年另闢戰場再吞敗

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

已退休的台灣高等法院前庭長陳貽男2007年喪偶，提告指控台大醫院醫療疏失釀禍，與3名子女共同求償1236萬元，纏訟14年敗訴確定。審理期間，他另向衛福部索要醫審會委員名單及相關審議資料遭拒，不服之下提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院更二審日前也判他敗訴。仍可上訴。

2007年2月，陳貽男的王姓妻子在健身房蒸氣室滑倒，撞到頭部後隨即送往台大醫院救治。當晚，王曾透露嚴重頭痛，且有嘔吐、傷口疼痛等狀況，經醫師初步診療，陸續進行X光檢查、傷口清創、打止吐針與破傷風，並留院觀察。

王女病情在短短1小時內顯著惡化，開始出現右眼窩瘀血現象，在一次起身如廁時昏倒喪失意識。院方手術救治，王術後仍呈現重度昏迷狀態，最終在同年12月不治身亡。

陳貽男指控，醫院一開始沒替妻子安排電腦斷層掃描檢查，也未從X光片發現她顱骨骨折，有顱內出血情形，導致手術遲延了4小時，錯失搶救時機，提告院方及主治醫師等3人，請求連帶賠償他及3名子女醫療費、精神慰撫等，合計1236萬元。

這件醫療糾紛纏訟14年，歷經醫事審議委員會7次鑑定，一審判台大須賠60萬元，二審則逆轉改判免賠；陳貽男一度上訴雖獲最高法院發回更審，更一審仍判免賠。2023年，最高法院維持更一審見解，駁回上訴，陳敗訴確定。

更一審期間，陳貽男曾請求於醫審會開會審議時到場，還向衛福部申請提供鑑定委員名單，卻遭函復拒絕。陳不服提訴願遭駁回，後來再提行政訴訟救濟，加碼要求閱覽、複印相關審議文件。

衛福部喊冤，醫審會屬於鑑定機關，僅接受司法或檢察機關囑託鑑定，而非訴訟三邊關係中的任何一方，就算負責辦理醫療糾紛鑑定案件，也只會以委託機關提供的卷證資料進行，不負責證據的調查或蒐集。

衛福部指出，訴訟事件當事人若對鑑定案件有意見，或有新證據、文獻資料，應透過法院向醫審會提出。此外，若將鑑定小組名單公開，將使醫審會運作困難或有所妨害，應限制公開或不予提供。

北高行一審判陳貽男全部敗訴，他上訴二審，最高行政法院針對提供鑑定委員名單及閱覽、複印卷宗部分，撤銷發回更審，其餘駁回。全案峰迴路轉，更一審後來再次駁回，又遭最高行二度撤銷發回。

更二審認為，特定鑑定案件的委員姓名若公開，恐遭遇關說、請託、騷擾等而影響鑑定公正，且陳貽男是為自身訴訟利益索要資料，未達公共利益必要程度，加上醫療法施行細則2024年修法，已明文限制公開醫審會鑑定委員、專家個資，仍判陳敗訴。可上訴。

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照

台大 法官 衛福部

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