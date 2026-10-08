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高齡照護釀悲劇！84歲妹持刀殺害91歲姊 庭上認了：「我足艱苦」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
圖為救護車示意圖。聯合報系資料照

台南84歲葉姓婦人長期照顧91歲的胞姊，胞姊今年3月間跌倒後，需靠行動輔助器及她攙扶才能行走，4月28日晚間她因照顧胞姊而口角，涉持刀攻擊躺臥在床的胞姊，致胞姊當場死亡而被訴家暴殺人，台南地院今開庭，面對審判長詢及是否殺死姊姊？「有啦」葉婦回答說，她足艱苦。

葉婦殺人案移送台南地院國民法官法庭審理，上午開準備庭，審判長全程以台語詢問葉婦，惟她對其問話似乎不太能理解，雖經辯護人協助說明，然而，審判長擔心她聽不清楚，影響其權益，要求法警替她配戴助聽器，確定她能聽得清楚，才開始相關準備程序。

審判長詢及是否承認檢方起訴書所載內容？她一開口即說「我足艱苦」，經辯護人解釋，法官問妳是否承認殺死姊姊？「有啦，我承認」她則以微弱聲調回答。

檢辯雙方對其犯罪事實、不主張自首及年滿80歲可減刑等均不爭執，唯一爭執事項在於是否符合刑法59條情堪憫恕，得以減刑。因此，檢辯雙方預定傳喚葉婦的胞弟、2位姪子及社工等人到庭。

合議庭及檢辯雙方協商審理計畫書外，當庭抽選300名國民法官人選名單，預定11月底進行選任程序。同時，審判長也向葉婦表示，國民法官審理程序預計花費3天時間，屆時也將準備躺床備用，過程中如有身體不適，可隨時反應，並要求法警等提早解決其助聽器問題。

檢方起訴，葉婦與胞姊同住於胞姊承租房屋，胞姊3月間跌倒後，需靠行動輔助器及她攙扶才能行走，嗣於4月28日晚間6時許，葉婦因照顧胞姊而與胞姊發生口角，竟拿取水果刀、菜刀各1把至胞姊房內，持刀攻擊躺臥在床的胞姊，導致胞姊當場死亡。

84歲葉婦因照顧91歲胞姊而口角，涉持刀攻擊躺臥在床的胞姊，致胞姊當場死亡，台南地院今開庭，面對審判長詢及是否殺死姊姊？「有啦」葉婦回答說，她足艱苦。聯合報系資料照
84歲葉婦因照顧91歲胞姊而口角，涉持刀攻擊躺臥在床的胞姊，致胞姊當場死亡，台南地院今開庭，面對審判長詢及是否殺死姊姊？「有啦」葉婦回答說，她足艱苦。聯合報系資料照

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台語 殺人案 殺人

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