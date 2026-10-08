聽新聞
0:00 / 0:00
懷疑店員手腳不乾淨...超商女店長撂人凌虐開槍害墜樓慘死 全案定讞
台南市某超商女店長陳羿伶懷疑丁姓店員侵占公款，與四海幫海文堂組長劉佳宥等人私行拘禁凌虐、逼簽本票，再由同夥曾漢仁朝丁的後腰開槍，害丁從13樓墜樓身亡。最高法院依結夥三人以上攜帶兇器強盜等罪判陳女12年、劉17年、曾14年徒刑定讞。
最高法院也判處同伴被告林志豪8年、高宥鈞7年2月、方秋絨7年2月徒刑定讞。
陳羿伶為超商店長，因懷疑丁侵占款項，夥同加入犯罪組織「海文企業社」的劉佳宥等人，於2023年4月27日凌晨在超商倉庫拘禁丁，並拿酒瓶、扳手毆打成傷；劉再逼強使丁簽立100萬元本票及和解書，並要求丁交出金項鍊。
同年5月3日凌晨，陳羿伶再度懷疑丁侵吞超商代收款項，夥同劉佳宥等人持塑膠水管毆打，拿刀恐嚇、逼丁下跪及脫褲子，丁只好打電話托家人匯款20萬元至陳女帳戶。
劉佳宥得知丁的家屬已經匯款，仍指示不准讓丁離去，並計劃將丁帶至高雄市阿蓮區，接續向丁的家人要求給付30至40萬元。期間，丁表示身體不適，在曾漢仁等人監控下回到住處，曾因丁拖延不願返回超商，持槍朝丁的後腰部射擊。
丁遭凌虐身心受創，又遭曾開槍射擊，自認求助無門，便從13樓住處陽台墜樓，全身頭、胸、腹部多處骨折及器官破裂而身亡，劉得知丁死亡後，便指示其他人將金項鍊丟棄。
一審台南地方法院依私行拘禁致死等罪判處陳羿伶15年、劉佳宥25年、曾漢仁12年、方秋絨7年6月、高宥鈞8年、林志豪8年徒刑。
案經上訴，台南高分院二審認為，改依結夥三人以上攜帶兇器強盜等罪，改判陳羿伶12年、劉佳宥17年、曾漢仁14年、方秋絨7年2月、高宥鈞7年2月徒刑，並維持判林志豪8年徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。