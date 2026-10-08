懷疑店員手腳不乾淨...超商女店長撂人凌虐開槍害墜樓慘死 全案定讞

台南市某超商女店長陳羿伶懷疑丁姓店員侵占公款，與四海幫海文堂組長劉佳宥等人私行拘禁凌虐、逼簽本票，再由同夥曾漢仁朝丁的後腰開槍，害丁從13樓墜樓身亡。最高法院依結夥三人以上攜帶兇器強盜等罪判陳女12年、劉17年、曾14年徒刑定讞。

最高法院也判處同伴被告林志豪8年、高宥鈞7年2月、方秋絨7年2月徒刑定讞。

陳羿伶為超商店長，因懷疑丁侵占款項，夥同加入犯罪組織「海文企業社」的劉佳宥等人，於2023年4月27日凌晨在超商倉庫拘禁丁，並拿酒瓶、扳手毆打成傷；劉再逼強使丁簽立100萬元本票及和解書，並要求丁交出金項鍊。

同年5月3日凌晨，陳羿伶再度懷疑丁侵吞超商代收款項，夥同劉佳宥等人持塑膠水管毆打，拿刀恐嚇、逼丁下跪及脫褲子，丁只好打電話托家人匯款20萬元至陳女帳戶。

劉佳宥得知丁的家屬已經匯款，仍指示不准讓丁離去，並計劃將丁帶至高雄市阿蓮區，接續向丁的家人要求給付30至40萬元。期間，丁表示身體不適，在曾漢仁等人監控下回到住處，曾因丁拖延不願返回超商，持槍朝丁的後腰部射擊。

丁遭凌虐身心受創，又遭曾開槍射擊，自認求助無門，便從13樓住處陽台墜樓，全身頭、胸、腹部多處骨折及器官破裂而身亡，劉得知丁死亡後，便指示其他人將金項鍊丟棄。

一審台南地方法院依私行拘禁致死等罪判處陳羿伶15年、劉佳宥25年、曾漢仁12年、方秋絨7年6月、高宥鈞8年、林志豪8年徒刑。

案經上訴，台南高分院二審認為，改依結夥三人以上攜帶兇器強盜等罪，改判陳羿伶12年、劉佳宥17年、曾漢仁14年、方秋絨7年2月、高宥鈞7年2月徒刑，並維持判林志豪8年徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

丁姓超商店員被男子曾漢仁帶回住處，電梯畫面曝光。圖／讀者提供