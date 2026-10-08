新北議員黃永昌涉送關廟麵賄選遭聲押禁見　妻兒交保

國民黨新北議員黃永昌疑發放關廟麵涉賄選，昨天檢調發動搜索並帶回8名被告，檢方訊後認黃永昌涉犯選罷法且有勾串之虞聲押禁見。妻子100萬元交保、2名兒子15萬及30萬元交保。

新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處、新北市刑大、三峽警分局等，兵分8路前往議員服務處、住處、工廠等地搜索，約談8名被告及21名證人到案說明，並查扣大量尚未發送、疑供賄選的關廟麵等證物。

黃永昌昨晚近11時移送至新北地檢署，漏夜複訊後檢方認涉犯公職人員選舉罷免法對有投票權者交付賄賂，而約其投票權為一定之行使罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。

黃永昌妻子新台幣100萬元交保，2名兒子分別15萬及30萬元交保；另3位服務處主任則以10萬至30萬元不等交保，另一名被告則限制住居。

黃永昌曾任台北縣議員，升格新北市後連任新北市議員迄今，已任5屆議員，2020年被控詐領助理費逾新台幣2000萬元遭起訴，一審新北地院認定黃永昌未把款項挪為己用，不構成貪污，但依刑法使公務員登載不實罪判處1年徒刑，緩刑3年。全案上訴後駁回確定。

黃永昌原因上述案件參選無望，但經公職人員選舉罷免法三讀修正通過，放寬宣告緩刑者可參選，黃永昌今年9月登記參選新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員拚連任。