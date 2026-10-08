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育嬰留停後跳槽！雲象科技前業務員下載數位病理AI輔助診斷檔案遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上市公司「雲象科技」前吳姓女業務員，涉在申請育嬰留職停薪、轉職期間，用雲象配發的公務信箱，擅自登入雲象雲端伺服器下載病理數位影像管理系統及AI輔助診斷系統檔案。台北地檢署今偵結，吳女侵害著作財產權，從重依刑法無故取得他人電磁紀錄罪嫌起訴。

雲象科技在2024年4月、5月間爭取台北醫學大學附設醫院數位病理系統建置標案，察覺自身標案與競爭對手羅氏公司標案內容近似，資訊人員調閱吳女信箱存取伺服器紀錄後，向調查局報案，提告吳女違反著作權法、營業秘密法等罪。

檢方查出，雲象業務員吳女負責台大醫院、長庚醫院的業務推廣工作，代表雲象向客戶提案，維護客戶關係，及協助客戶處理標案內容，2019年7月至2024年3月申請育嬰留職停薪至離職，2024年4月轉赴台灣羅氏醫療診斷設備公司任職。

起訴指出，吳女在育嬰留職停薪期間，未參與雲象公司業務，又離職後已非員工，均無下載檔案的正當理由，卻涉嫌使用信箱登入雲端伺服器下載「病理數位影像管理」及「AI輔助診斷」系統檔案，並重製、儲存，侵害雲象的著作財產權。

吳女辯稱，為了解過往工作內容、準備到羅氏公司的面試資料，才登入查詢資訊，與產品使用、商業利用無關；又任職羅氏公司後和同事閒談數位病理話題，才又登入「單純閱覽」產品進度，未作其他用途。 

檢方指出，吳女取得的檔案是雲象與台北醫學大學基於合作計畫，歷經至少4至5年研發、測試、修正及資訊累積的成果，具相當原創性、專業性及創作性，屬著作權法保障的科學及學術著作，吳女行為侵害雲象著作財產權。

檢方從吳女手機等證據，查無將下載的檔案資料提供給第三人，或用於特定標案、業務競爭，且檔案非全然與標案或營業秘密直接相關，難認涉及背信、違反營業秘密法。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

育嬰留停 跳槽 下載

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