前旅美職棒球星告前妻追討1350萬！她出庭曝母子每月只拿到6千扶養費

曾旅美的職棒球星因長期在球場征戰，婚後將存摺、印章與提款卡全權交由妻子掌管，他與妻子於2022年協議離婚後，質疑妻子私自領走多筆款項，氣得提告請求返還1350萬元，高雄地院審理後，認為前妻是用於家庭開銷，僅需返還購屋款386萬餘元。

判決指出，球星與妻子2012年結婚，因長期在球場征戰，婚後他將存摺、印章與提款卡全權交由妻子掌管，2022年8月1日兩人協議離婚後，前年6月要拿回提款卡、存摺，卻發現有多筆款項沒有註記用途。

另外，前妻曾以節稅名義成立公司，部分薪資由球團匯入公司帳戶，結果卻被前妻領走去向不明，兩人原本購入的房子，說好離婚後由前妻支付購屋款項，結果也沒付錢。

球星主張，這些錢是為了支付家庭開銷，並不是贈與，既然兩人已離婚，前妻就應該返還這些款項，計算後應歸還1350萬元。

前妻挨告後反駁，稱她領走的錢都用於維繫家庭生活所需的一切費用，包括購屋、購車、保險、投資等，他也知道這些錢的用途，並沒有不當得利，至於返還購屋款只是討論，兩人沒有談定協議。

前妻還於出庭時爆料，球星離婚後每月僅給付6000元的子女扶養費，她事後將台銀人壽保險解約，款項全是用來填補子女生活費與撫養支出，球星出庭後也承認每月只付6000元扶養費。

高雄地院審理時，法官認為球星質疑的款項，實際上都用於繳納台銀人壽保險費，被保險人則為兩人子女或用來購買賓士、投資藝品等，合乎家庭生活常見的花費及投資，且兩人離婚時已做財產分配協議，並無不當得利情況。

法官最後僅依雙方訊息紀錄，認為兩人離婚時已達成「結算並返還購屋款」的財產分配協議，最後判前妻應依兩人離婚後協議內容，返還386萬餘元購屋款項，其餘款項則免還。