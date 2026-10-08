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散熱大廠奇鋐爆內線交易！調查局搜索約談5人 大陸子公司董座100萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

散熱大廠奇鋐及旗下富世達公司昨驚傳遭調查局搜索，據了解，富世達大陸廠2023年回台掛牌上市時，奇鋐大陸東莞子公司董事長黃崇偉，被控在利多重訊公告前，於禁止交易期間，事先買進股票，涉及內線交易，台南市調查處昨天搜索6處地點、約談5人到案，新北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法命黃男100萬交保。

據了解，全案至少有3至4名被告涉及內線交被檢方交保，不法所得計算中。

奇鋐與軸承大廠富世達昨晚同步公告，指查局前往新莊廠區針對特定員工進行搜索及調查，公司依法配合相關程序；此次搜索及詢問屬於富世達2023年申請上市期間相關事宜，消息傳出震驚業界。

據調查，富世達在大陸有設廠，過去規劃回台上市，但當時受大陸上市備案新規影響，IPO進度一度推遲，後來順利完成流程，於2023年9月12日發布重訊，公告將回台掛牌，2023年11月9日以每股200元上市，股價一度衝上345元，甚至超越母公司奇鋐，擠下手機折疊軸承廠兆利、NB軸承廠新日興，一舉搶登台股軸承股王。

台南市調查處掌握情資，指奇鋐專業經理人、大陸東莞子公司董事長黃崇偉，因身為內部人而掌握此富世達的利多訊息，涉及在重訊公告前買進股票，經證交所查核報告分析，認為至少5人有內線交易嫌疑，報請新北檢指揮偵辦。

軸承大廠富世達2023以每股200元掛牌上市，詎料母公司奇鋐內部人涉內線交易遭檢調搜索。聯合報系資照
軸承大廠富世達2023以每股200元掛牌上市，詎料母公司奇鋐內部人涉內線交易遭檢調搜索。聯合報系資照

奇鋐 內線交易 調查局

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