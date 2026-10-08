藉表揚母親節、父親節送床墊與乳膠枕 桃園市議員候選人30萬交保

桃園市第10選區龍潭區市議員林姓候選人涉嫌利用龍潭區母親節、父親節表揚模範父母親活動，在會場外身穿競選背心，向獲獎民眾贈送石墨烯床墊、乳膠枕，桃園地檢署昨傳喚林姓被告10人及證人19人到案，複訊後諭令林男30萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，檢方接獲情資，指桃市府客家局長林姓前局長、市議員參選人為爭取2026年地方公職人員選舉順利當選，疑藉由龍潭區舉辦母親節及父親節表揚活動的機會，向具有投票權的民眾提供具財產價值的禮品，涉嫌以贈禮方式尋求選民支持，檢察長張春暉甚為重視，指派檢察官吳明嫺指揮桃園市調查處、桃市警龍潭分局及竹市警第二分局組成專案，針對相關活動、贈禮情形及競選團隊成員涉案情節積極蒐證。

檢方查出，龍潭區4月25日舉辦慶祝母親節暨模範母親表揚活動，8月2日再舉行慶祝父親節暨模範父親表揚活動。林姓參選人涉嫌在兩場活動會場外，身穿競選背心，向多名具有投票權的獲獎民眾致贈禮品。其中，4月25日母親節活動所贈送的禮品，是標價1980元的「石墨烯微電能量床墊」；8月2日父親節活動則贈送標價1280元的「石墨烯微電能乳膠枕」。

檢方調查相關贈禮情形，釐清林某及其競選團隊成員是否藉由提供具有財產價值的物品，向具有投票權的民眾行求支持。專案小組經多方蒐證後，昨午傳喚林某、余男、古男、劉女及其餘競選團隊成員共10名被告到案，另通知19名相關證人接受調查，桃檢動員10名檢察官進行訊問，釐清相關人員在活動及贈禮過程中的涉案情形。

檢方訊問後認定，林某等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對於投票權人行求賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但認為目前沒有羈押必要，分別諭知林姓市議員參選人以30萬元交保，余、古二男各15萬元交保，劉女10萬元交保，其餘被告請回。

桃園地檢署表示，公平、公正的選舉是民主政治的基石，選舉期間若發現現金、贈禮、餐會或招待旅遊等涉及行賄行為，民眾勿因人情壓力或心存僥倖而隱忍，應勇於檢舉。檢方提供0800-024-099免費檢舉專線，檢舉人身分全程保密，並依法核發檢舉獎金，呼籲共同維護乾淨、公平的選舉環境。

桃園市龍潭區市議員林姓參選人因藉著表揚母親、父親節分送逾千元床墊和乳膠枕涉嫌賄選，今天凌晨以30萬元交保，競選團隊3人分別以10至15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

桃園龍潭林姓市議員參選人於模範母親表揚活動致贈禮品。圖／桃園地檢署提供

桃園龍潭林姓市議員參選人在禮品外觀張貼文宣。圖／桃園地檢署提供