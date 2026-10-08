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藉表揚母親節、父親節送床墊與乳膠枕 桃園市議員候選人30萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市第10選區龍潭區市議員林姓候選人涉嫌利用龍潭區母親節父親節表揚模範父母親活動，在會場外身穿競選背心，向獲獎民眾贈送石墨烯床墊、乳膠枕，桃園地檢署昨傳喚林姓被告10人及證人19人到案，複訊後諭令林男30萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，檢方接獲情資，指桃市府客家局長林姓前局長、市議員參選人為爭取2026年地方公職人員選舉順利當選，疑藉由龍潭區舉辦母親節及父親節表揚活動的機會，向具有投票權的民眾提供具財產價值的禮品，涉嫌以贈禮方式尋求選民支持，檢察長張春暉甚為重視，指派檢察官吳明嫺指揮桃園市調查處、桃市警龍潭分局及竹市警第二分局組成專案，針對相關活動、贈禮情形及競選團隊成員涉案情節積極蒐證。

檢方查出，龍潭區4月25日舉辦慶祝母親節暨模範母親表揚活動，8月2日再舉行慶祝父親節暨模範父親表揚活動。林姓參選人涉嫌在兩場活動會場外，身穿競選背心，向多名具有投票權的獲獎民眾致贈禮品。其中，4月25日母親節活動所贈送的禮品，是標價1980元的「石墨烯微電能量床墊」；8月2日父親節活動則贈送標價1280元的「石墨烯微電能乳膠枕」。

檢方調查相關贈禮情形，釐清林某及其競選團隊成員是否藉由提供具有財產價值的物品，向具有投票權的民眾行求支持。專案小組經多方蒐證後，昨午傳喚林某、余男、古男、劉女及其餘競選團隊成員共10名被告到案，另通知19名相關證人接受調查，桃檢動員10名檢察官進行訊問，釐清相關人員在活動及贈禮過程中的涉案情形。

檢方訊問後認定，林某等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對於投票權人行求賄賂罪，犯罪嫌疑重大，但認為目前沒有羈押必要，分別諭知林姓市議員參選人以30萬元交保，余、古二男各15萬元交保，劉女10萬元交保，其餘被告請回。

桃園地檢署表示，公平、公正的選舉是民主政治的基石，選舉期間若發現現金、贈禮、餐會或招待旅遊等涉及行賄行為，民眾勿因人情壓力或心存僥倖而隱忍，應勇於檢舉。檢方提供0800-024-099免費檢舉專線，檢舉人身分全程保密，並依法核發檢舉獎金，呼籲共同維護乾淨、公平的選舉環境。

桃園市龍潭區市議員林姓參選人因藉著表揚母親、父親節分送逾千元床墊和乳膠枕涉嫌<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，今天凌晨以30萬元交保，競選團隊3人分別以10至15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龍潭區市議員林姓參選人因藉著表揚母親、父親節分送逾千元床墊和乳膠枕涉嫌賄選，今天凌晨以30萬元交保，競選團隊3人分別以10至15萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

桃園龍潭林姓市議員參選人於模範母親表揚活動致贈禮品。圖／桃園地檢署提供
桃園龍潭林姓市議員參選人於模範母親表揚活動致贈禮品。圖／桃園地檢署提供

桃園龍潭林姓市議員參選人在禮品外觀張貼文宣。圖／桃園地檢署提供
桃園龍潭林姓市議員參選人在禮品外觀張貼文宣。圖／桃園地檢署提供

桃園龍潭林姓市議員參選人致贈父親節的禮品。圖／桃園地檢署提供
桃園龍潭林姓市議員參選人致贈父親節的禮品。圖／桃園地檢署提供

母親節 父親節 議員 2026九合一選舉 桃園市選舉 賄選

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