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虛擬貨幣下注「誰當新竹市長」 竹檢查獲大選賭盤 主嫌5萬元交保

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導

國外知名市場預測平台Polymarket被指成為選舉賭博工具，新竹地檢署日前接獲情資，指有民眾透過Polymarket網站，以虛擬貨幣投注縣市長選舉結果，涉嫌從事選舉賭博。檢方指揮刑事警察局偵辦，昨天拘提趙姓民眾到案，訊問後認涉嫌利用網際網路，以縣市長選舉結果為標的賭博財物罪，犯罪嫌疑重大，諭知5萬元交保

Polymarket為國外知名市場預測網站，使用者可針對各類未來事件進行交易、預測，2026年台灣地方選舉也成為平台預測標的。以新竹市長選舉為例，平台數據顯示，現任市長高虹安勝選機率達93%，莊競程約6.8%、何志勇約1.6%，相關市場交易量約2萬8865美元。

新竹地檢署指出，檢方日前接獲情資，指有民眾透過Polymarket網站，以虛擬貨幣下注縣市長選舉結果，涉嫌從事選舉賭博。檢察長柯宜汾知悉後高度重視，隨即指示檢察官林李嘉指揮內政部警政署刑事警察局偵辦，並於昨天拘提趙姓民眾到案。

檢方調查，趙姓被告涉嫌於今年9月間，透過虛擬貨幣下注方式，在Polymarket網站針對新竹市、高雄市及嘉義市市長選舉結果進行賭博。檢察官訊問後，認趙男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第103條之1第2項、第1項，利用網際網路，以縣市長選舉結果為標的賭博財物罪，犯罪嫌疑重大。

不過，檢方考量本案相關證據均已扣案，相關事證也已釐清，雖有羈押原因，但認尚無羈押必要，因此諭知趙男以5萬元具保。

檢方提醒，選舉賭盤不論透過傳統方式、網路平台，或以虛擬貨幣作為投注工具，都可能觸犯選舉罷免相關法令，民眾切勿因境外網站或虛擬貨幣交易方式新穎、操作便利，就誤認可以規避法律責任。

新竹地檢署表示，選舉結果攸關公共事務及民主政治正常運作，不應成為投機牟利或下注博弈的標的，未來將持續掌握各類選舉賭盤及新興網路犯罪態樣，與警、調機關密切合作，查緝利用網路、虛擬貨幣或其他新興科技從事選舉賭博行為，依法究責，維護選舉公平及民主制度公信力。

以新竹市長選舉為例，平台最新數據顯示，現任市長高虹安勝選機率達93%，莊競程約6.8%、何志勇約1.6%，相關市場交易量約2萬8865美元。記者郭政芬／翻攝
以新竹市長選舉為例，平台最新數據顯示，現任市長高虹安勝選機率達93%，莊競程約6.8%、何志勇約1.6%，相關市場交易量約2萬8865美元。記者郭政芬／翻攝

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