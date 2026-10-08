高雄三民區里長候選人送白米買票 8萬元交保

高雄市三民區王姓里長候選人涉嫌贈送關廟麵等物資買票。檢警昨日見時機成熟發動搜索，複訊後認定王女等5人涉嫌投票行賄及受賄罪嫌重大，尚無羈押必要，王女以8萬元交保，樁腳與選民等4各以3至5萬元交保候傳。

檢方調查，王女為了在競爭激烈的里長選舉中求勝，委託邱姓、蔣姓樁腳將關廟麵、白米等生活物資，分送給轄內有投票權的吳姓、洪姓選民等人，試圖藉送禮來爭取選票支持。

高雄地檢署主任檢察官陳筱茜、檢察官詹美鈴昨天指揮高雄市刑大及三民第二分局組成專案小組共同偵辦。專案小組經長期蒐證後，昨日針對涉案相關地點發動搜索，並傳訊多名證人及涉案人到案說明。

檢察官訊問後，認定王姓候選人及邱姓、蔣姓兩名樁腳涉犯投票行賄罪，選民吳姓、洪姓兩人則涉犯受賄罪，5人犯罪嫌疑均屬重大。考量案情事證明確且無繼續串證或逃亡之虞，5人均交保候傳。