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派出所前吸強力膠警憑自白就移送 法院驚見未實質調查裁定不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓男子10多年來吸食強力膠成癮，被依社會秩序維護法裁罰高達數十筆，罰金、拘留日數不斷累加都無法遏止，今年8月又疑2度直接在台中警第二分局永興派出所前吸食被查獲，台中地院卻發現，警方僅憑施自白、身上氣味就移送，就行為時間、地點卻沒實質調查，裁定不罰，可抗告。

根據施男過去遭台中地院裁罰紀錄，他2010年起就陸續被發現有食強力膠行為，大多由台中第二、第五、第六及烏日分局轄區內經警方移送，中院裁罰金額從1000元、3000元，到5000元不斷累加，或是處拘留1日至3日不等。

由於施男吸食強力膠次數太過頻繁，歷次的裁定宛如例稿，甚至還有法官另案裁定中，將主文的被移送人誤寫成施男姓名，還得另外下裁定更正。

台中第二分局移送指出，施男分別於今年8月19日下午3點多、8月26日中午11點多，在北區永興派出所前方吸食強力膠，經警員當場查獲，依違反社會秩序維護法第66條第1款將他移送。

台中地院查，施男2次行為，都是第二分局同一名警員在永興派出所前，見他精神恍惚上前盤查關心後，發現他身上有強力膠味，經探詢施男坦承有施用，並主動交付強力膠。

中院指出，自白不得作為認定事實的唯一證據，第二分局就施男是否確實有吸強力膠行為、吸食的時間地點等「皆未行實質調查」，且無其他證據可補強，難僅以施的自白、身上有強力膠味，就認定他有吸食，裁定施不罰。

台中第二分局。記者曾健祐／攝影
台中第二分局。記者曾健祐／攝影

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