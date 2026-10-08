快訊

院史第二位女性 台師大前教務長劉美慧出任國教院院長

跟監賴清德兒被逮 FBI：張婉瑩具高度潛逃風險 中國護照下落不明

三鶯線修復檢測順利 上午8時全線恢復正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

康健生技4死命案李鴻淵判3死刑 最高法院23日開庭「生死辯」家屬將出席

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，一、二審均判處3個死刑最高法院撤銷發回更審。台中高分院更一審再判處3個死刑，最高法院定10月23日上午10時開庭「生死辯」，被害者家屬也將出庭。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

一審依殺人罪判李一個無期徒刑、三個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金卅五萬元。案件上訴期間，憲法法庭宣示死刑判決。

最高法院待憲法法庭判決期間，先行依兩個非法持有非制式手槍罪各判李鴻淵6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑確定。憲法法庭判決後，最高法院將三個殺人罪判死刑部分，撤銷發回更審。

最高法院指出，依據憲法法庭判決意旨，二審判決未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為對於接連殺數人、犯多個殺人罪，應依被告各次犯行個別精緻化量刑，但二審卻未逐一量刑，有違誤之處，因此撤銷發回更審。

台中高分院更一審認定李以「行刑式槍決」奪去多人生命，該當於憲法法庭死刑判決「個案犯罪情節最嚴重」的情形，判死罪責相當，今年6月一致決仍判處3個死刑、褫奪公權終身。

康建生技公司前員工李鴻淵4年前闖入前東家，槍擊負責人賴敏男等5人。聯合報系資料照
康建生技公司前員工李鴻淵4年前闖入前東家，槍擊負責人賴敏男等5人。聯合報系資料照

李鴻淵 死刑 最高法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

土城殺2人逃死引公憤！國民黨團轟實質廢死 促沈伯洋直球對決

聯合報黑白集／殺兩人不夠？

川普批准！美軍65年來首次處決軍人 胡德堡槍擊案兇手將以槍決伏法

色摸腦麻女還譏「胸小沒感覺」 惡劣居服員判3年半…民事再賠40萬

相關新聞

康健生技4死命案李鴻淵判3死刑 最高法院23日開庭「生死辯」家屬將出席

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，一、二審均判處3個死刑，最高法院撤銷發回更審。台中高分院更一審再判處3個死刑，最高法院定10月23日上午10時開庭「生死辯」，被害者家屬也將出庭。

派出所前吸強力膠警憑自白就移送 法院驚見未實質調查裁定不罰

台中施姓男子10多年來吸食強力膠成癮，被依社會秩序維護法裁罰高達數十筆，罰金、拘留日數不斷累加都無法遏止，今年8月又疑2度直接在台中警第二分局永興派出所前吸食被查獲，台中地院卻發現，警方僅憑施自白、身上氣味就移送，就行為時間、地點卻沒實質調查，裁定不罰，可抗告。

高雄興達電廠爆炸案…證實因「未換臨時墊片」 3移工10萬元交保

高雄興達電廠去年九月九日晚間發生爆炸，肇因為天然氣加熱器管線的法蘭未使用正確墊片，導致天然氣外洩起火，橋檢前天指揮高雄市調查處搜索，約談六人到案，其中三名泰籍移工被認定未照規定施工，以準失火罪諭知十萬元交保候傳，其餘三人請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。