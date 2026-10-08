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高雄興達電廠爆炸案…證實因「未換臨時墊片」 3移工10萬元交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台電<a href='/search/tagging/2/興達電廠' rel='興達電廠' data-rel='/2/174268' class='tag'><strong>興達電廠</strong></a>去年9月9日<a href='/search/tagging/2/爆炸' rel='爆炸' data-rel='/2/103730' class='tag'><strong>爆炸</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/天然氣' rel='天然氣' data-rel='/2/187641' class='tag'><strong>天然氣</strong></a>洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線的法蘭。 圖／台電提供
台電興達電廠去年9月9日爆炸，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線的法蘭。 圖／台電提供

高雄興達電廠去年九月九日晚間發生爆炸，肇因為天然氣加熱器管線的法蘭未使用正確墊片，導致天然氣外洩起火，橋檢前天指揮高雄市調查處搜索，約談六人到案，其中三名泰籍移工被認定未照規定施工，以準失火罪諭知十萬元交保候傳，其餘三人請回。

台電表示，事故機組已順利完成修復，並於今年十月一日順利完成併聯及運轉測試；另於今年四月依據契約規定，向承攬商求償，後續待履約爭議調解，捍衛權益。

興達電廠原為燃煤電廠，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，去年爆炸機組為施工中的二號燃氣機組，未有人員受傷。

台電調查，施工中的新二號機二之二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的金屬墊片，因不合規的墊片受高溫影響失效，引起天然氣外洩爆炸。

橋檢今年一月收到火災鑑定報告後，陸續清查逾百名承包商及施工人員，本月六日再度赴中鼎工程位於興達電廠的工務所執行搜索，並約談六人到案。

檢調查出，依據工程規範，天然氣加熱區在正式啟用前應更換為正式墊片，但工程人員未依規定，導致裝設的臨時墊片無法承受高溫熔解，最後釀成天然氣外洩、爆炸。

檢察官前晚複訊後，認定其中兩名泰國籍配管作業人員及一名泰國籍配管領班有疏失，考量三人無羈押必要性，最後以十萬元交保並限制出境、出海。

興達電廠 交保 移工 爆炸 氣爆 天然氣

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