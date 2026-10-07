送「700元禮盒包」涉賄！竹市林姓里長參選人遭偵辦 3萬元交保

新竹地檢署偵辦里長參選人涉嫌送禮賄選案，接獲情資後指揮調查、警方偵辦，今天通知新竹市一名林姓里長參選人、選民及證人共4人到案，並查扣參選人涉嫌交付、價值共700元的花生油、白米、米粉、鮪魚罐頭、巧克力粉、鹽、砂糖及泡麵等禮品。檢方認林姓參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，訊問後以3萬元交保。

新竹地檢署表示，日前接獲情資，指新竹市某林姓里長參選人涉嫌以送禮方式賄選，檢察長柯宜汾指示由主任檢察官洪松標統籌，並由轄區檢察官賴佳琪指揮新竹市調查站、新竹市警察局第一分局共同偵辦。

檢方查出，林姓參選人涉嫌於9月26日交付上述價值700元的禮品給該區一名選民，作為尋求支持的對價，涉嫌對有投票權人交付賄賂。檢方於今天通知候選人、選民及2名證人到案，並扣得相關禮品。

檢察官訊問後，認林姓參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權之人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，雖有羈押原因，但考量本案證人均已到案且證述明確，認尚無羈押必要，諭知3萬元具保。

新竹地檢署表示，選票代表民眾對地方事務的選擇與託付，不應成為餽贈送禮的交換條件，候選人應以政見及服務爭取選民認同，切勿藉人情往來之名行賄選之實；選民也應珍惜選票，拒絕以財物或利益交換投票支持。

檢方強調，將持續積極查察賄選，秉持毋枉毋縱原則依法偵辦；民眾如發現疑似賄選情事，可保留相關事證，向檢察、警察或調查機關檢舉，共同維護選舉公平與廉潔。