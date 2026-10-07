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台中男欠租糾紛大雅3處縱火 燒毀里長座車遭收押

中央社／ 台中7日電

李姓男子因積欠房租等糾紛搬離租屋處後，昨天凌晨接連在台中大雅區3處縱火，造成1輛小客車毀損，被警方循線逮捕送辦，案經檢方複訊後，今天依公共危險等罪嫌向法院聲請羈押獲准。

台灣台中地方法院今天召開羈押庭審理後，認定李姓被告涉犯公共危險等罪嫌重大，有羈押原因與必要，傍晚裁定羈押。

台中地檢署今天表示，檢方接獲台中市警局大雅分局通報指，李姓男子因積欠房租等糾紛搬離租屋處後，涉嫌預先購買汽油，於6日凌晨，接連前往大雅區某里長辦公室前及2處宮廟潑灑汽油縱火。

火警造成該里長所有的小客車遭焚毀，另2處宮廟幸經及時報警撲滅火勢，未釀成更大災害。案經檢察官指揮警方組成專案小組，將李男拘提到案偵辦。

全案經檢察官複訊後，認定李男涉犯刑法公共危險及毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

台中 縱火 里長

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