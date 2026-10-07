東門興記創辦人遺孀A千萬喪葬費 法院判全吐回！再爆5千萬財務黑洞

影后林青霞愛店、水餃名店「東門興記」創辦人郭禮忠2017年離世，留有逾2.6億元鉅額遺產引爆家族爭產。未料，遺孀郭林初旭被指控挪用公司資產支付丈夫喪葬費，更驚爆有逾5768萬元財務黑洞，台灣高等法院日前宣判，判她連同喪葬費用應吐回1538萬餘元。可上訴。

郭禮忠2017年間過世，家族爭產風波不斷，衍生多起民、刑事及商標權官司。由於各繼承人對於遺產怎麼分、公司股權怎麼處理沒有共識，北院後來裁定選任律師許家華擔任興記公司（即東門興記）的臨時管理人。

未料，許在查閱過去訴訟資料時，發現遺孀郭林名下有一個中國信託帳戶，實際上為公司收款所用，但郭林卻從該帳戶挪用1524萬3256元支付郭禮忠喪葬費用，因此提告要求返還；上訴二審，公司查出另有13萬9437元貨款同樣借存於郭林帳戶中，欲一併討回。

郭林辯稱，該帳戶雖曾收受公司貨款，但主要是她個人使用，且歷來收到的貨款都有按期匯回公司報帳；再者，這1524萬餘元的喪葬費用中，僅有691萬4584元是從該帳戶支出。

一審台北地院審理，郭林在先前分割遺產、剩餘財產分配等訴訟中，曾透露該帳戶內的貨款實際由郭禮忠決策、執行，且有消費者購買商品的貨款明細佐證，可見該帳戶雖為郭林所有，戶頭的錢確實屬於公司；同理，她挪用的喪葬費也該還給公司。

一審認為，郭林無法提出明細證實她已經償還，但考量這筆喪葬費僅有691萬4584元從該帳戶支出，其餘832萬8672元由郭林個人帳戶支應，一審僅判還691萬4584元。

二審審理期間，郭林一度主張，她早在2017年1月至同年11月間，曾陸續存入4817萬5253元款項，比公司索討的喪葬費用還要高，顯見她已全數返還。

高院細察發現，郭林確實曾存入4817萬5253元，同期另有廠商匯入貨款285萬256元，但沒過多久，她竟馬上領出或轉匯共5870萬9697元，扣除當中102萬餘元為水電、電話費等營業費用，仍有高達逾5768萬元支領用途不明，郭林也說不清。

高院因而認定，郭林聲稱已如數返還公司寄託款項，審理期間卻無法舉證自清，自然難以採信，公司請求返還喪葬費1524萬3256元、貨款13萬9437元均有理，合計1538萬2693元，應予准許。仍可上訴。