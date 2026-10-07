陰莖增大術醫死人 整型醫辯抗憂鬱藥是死因：陰莖勃起、僵硬就是明證

法務部調查局簡姓前調查官在醫美診所接受「陰莖增大」術命喪手術台，檢方發現，整型醫師丁斌煌「主刀兼麻醉」，不但未監測簡的生命徵象又延誤報案，致簡死亡，依過失致死罪起訴丁。台北地院今開庭，丁否認犯罪，稱簡服用抗憂鬱藥才是主要死因。

丁斌煌今出庭表示，想聲請鑑定簡姓前調查官所服用的抗憂鬱藥物，檢察官則暫不聲請調查證據；法官諭示丁一個月內委任律師遞狀再陳報聲請調查的內容，庭末表示本案候核辦。

丁斌煌表示，簡是因服用抗憂鬱藥物致死「死時陰莖勃起、僵硬就是明證」；丁說，他沒有不監測簡的生命徵象，也沒有不急救，承認一人「主刀兼麻醉」。

64歲的丁斌煌在醫美界有一定知名度，原名「丁秉煌」後改名「丁立文」，最後改為現名；丁在2013年曾因為患者施行抽脂、胃繞道、人工陰莖植入手術，術後未妥善協助轉診急救，致患者死亡，因過失致死罪判刑3月確定。

檢方起訴指出，簡姓前調查官2025年9月17日前往丁在台北市中山區開設的「安和美醫美外科診所」作手術，丁斌煌術前未評估，術中未記載生命徵象，當日下午2時手術完成後，簡因併發症引發心腦性休克，丁錯失急救黃金時間，到晚間7時28分才報警，不過，救護人員抵達時，簡已全身僵硬死亡多時。

檢察官黃珮瑜相驗調查認為，丁身為專業醫師，違反醫療應注意事項，依過失致死罪將丁提起公訴，針對丁收取的29萬1000元醫療報酬，檢方認為是為犯罪所得，向法院聲請沒收及追徵價額。