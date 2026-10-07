行竊自首無力付罰而露宿街頭 男甫出監又遭訴逃脫罪

陶姓男子四度行竊，得手10萬1千元後自首，遭法院判拘役25日，卻因無力支付罰金露宿街頭，檢方傳喚未到案執行，通緝落網歸案；雖拘役部分執行完畢，但陶經傳喚未到案部分，士林地檢署另依逃脫罪嫌起訴。

陶姓男子2025年5月至5月間4度在台北市某私人倉儲行竊現金5萬元、3萬1000元、9000元、1萬1000元，同年5月16日下午向鐵路警察局台北分局警方自首，倉儲李姓負責人才驚覺財物遭竊，警詢後將陶送辦。

士林地檢署認定陶涉嫌刑法竊盜罪，向法院聲請簡易判決處刑。士林地院審理後認定陶符合自首要件，依規定減輕其刑，審酌陶先前有涉洗錢、詐欺等案，素行不佳，還行竊他人財物，但能自首並坦承犯行，也交回所竊財物，兼衡犯罪情節、智識程度急經濟狀況等，判拘役25日，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方指出，陶涉嫌竊盜案自首後，偵查中經通知未到案，士檢2025年9月12日發布通緝，同年10月24日將陶緝獲歸案，檢察官命令其限制出境、出海，案經法院簡易判決確定，檢方今年4月21日傳喚陶，陶又未到庭；警方7月2日、7日2度前往陶位於宜蘭縣住處拘提無著，士檢再度於7月31日發布通緝，陶8月10日被緝獲歸案，隔日入監執行，9月3日執行完畢。

陶到案時供稱，雖知悉遭檢方通緝，但因無力繳交易科罰金全額，所以夜宿公園，才未到地檢署報到。檢方認定，陶經檢察官命令限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，而經發布通緝，涉陶脫罪嫌，偵結起訴。

刑法第161之1條規定，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，可處3年以下有期徒刑。