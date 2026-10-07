金門議員選舉疑爆買票案！檢調搜9處、8選民遭約談 查扣3萬元賄款

金門縣議員選舉疑爆現金買票事件，金門地檢署掌握某議員參選人涉嫌以現金賄選，傳出金門某公家單位出現大批檢調人員，有多人遭帶走調查，消息在地方迅速傳開，據了解，檢調昨持搜索票兵分多路搜索9處地點，傳喚、約談董姓、蔡姓2名樁腳及8位選民到案，並查扣選民主動繳回的3萬元賄款。經漏夜偵訊後，檢方認定2名樁腳涉案重大，今天向法院聲押禁見獲准。

金門地檢署表示，檢方掌握金門縣某議員參選人涉嫌現金買票相關事證後，立即指派主任檢察官指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊及金城分局組成專案小組，全案展開查緝。

專案小組昨天持搜索票搜索9處相關地點，並傳喚、約談董姓、蔡姓2名樁腳及8名選民到案釐清，檢調同時查扣選民主動繳回的3萬元賄款，相關金流及涉案情節仍持續追查。

據了解，昨天中午金門地方即傳出檢調大動作查賄，某公家單位一度出現大批檢調人員，現場氣氛緊張，隨後傳出有8人遭帶走調查，引發地方議論。檢方昨晚漏夜偵訊後，認定董、蔡2名樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付、行求賄賂罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、勾串共犯及證人之虞，今天向福建金門地方法院聲請羈押禁見，法院裁准。

檢方強調，選舉進入最後階段，賄選不僅涉及法律責任，更嚴重破壞民主基石及選舉公平。金門地檢署呼籲選民堅持「不買票、不賣票」，若發現疑似賄選情事，可撥打0800-024-099檢舉專線分機4，檢方已建立檢舉人身分保密措施，鼓勵民眾勇於提供線索，共同守護金門乾淨選風。