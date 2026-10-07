低薪高報講師費私吞306萬吐還 女經理涉詐欺一審被判2年不予緩刑

蔡姓女子為公司經理人，承攬勞動力發展署雲嘉南分署「充電再出發訓練計畫」，以每小時600至800元鐘點費，聘請日、韓語兩名講師授課，卻以每小時2000元鐘點費向分署核銷，並將溢領差額306萬餘元據為己有，她於審理中繳回犯罪所得，向法官請求緩刑，惟尚未與分署和解，法官判她2年未予緩刑。

檢方起訴，該公司於2022年1月間至2023年5月間，以每小時700元或800元聘請簡姓老師擔任日文講師，另以每小時600元聘請沈姓老師擔任韓語講師。然而，蔡女於2022年1月3日至同年6月30日間，不實填載簡師鐘點費每小時2000元，並以每日8小時計算，每張收據金額均為1萬6千元。

同時，她於2022年7月1日至2023年5月31日間，以相同手法不實填載沈師鐘點費每小時2000元，並以每日8小時計算，每張收據金額均為1萬6千元。

她以不實收據向雲嘉南分署申請核撥款項，致承辦人陷於錯誤，以每小時2000元核銷簡師鐘點費共計166萬4000元，及沈師鐘點費共計289萬4000元。她支付兩師實際鐘點費外，餘溢領差額合計306萬6600元則納為己有。直至2023年5月間，兩師為報稅而查閱其薪資資料才發現，因而提告。

蔡女於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，與公司負責人、兩師及雲嘉南分署科員等人證述情節大致相符，事證明確。

台南地院指出，蔡女為公司經理人，其職務範圍包含聘請講師並依雲嘉南分署訂定「充電再出發訓練計畫」，於事業單位辦理員工訓練課程完成後，檢據請款領據、講師鐘點費收據、訓練教材影本等相關證明文件向該署申請核銷並請領補助訓練費用，屬於商業會計法所稱負責人。

因此，蔡女所為犯商業會計法中明知為不實之事項而填製會計憑證罪、刑法中詐欺取財罪。她以一行為觸犯2罪名，應從一重論以明知為不實之事項而填製會計憑證罪處斷。

台南地院審酌，蔡女擔任經理人的公司既獲雲嘉南分署核可本案計畫，本應珍惜相關資源，據實核銷相關經費，惟她竟為圖一己私利，填載不實講師鐘點費等會計憑證，詐領補助款，並將其中306萬6600元據為己有，致生損害於雲嘉南分署經費核撥正確性，所為應予非難。

蔡女坦承犯行，並於審理中繳交犯罪所得306萬6600元，惟她尚未與雲嘉南分署和解，也未賠償損失，而分署代理人於審理時表示，本案是公法性質的行政處分，應追繳已撥付金額是600多萬，另蔡女已與兩師調解成立，法官認她犯填製不實會計憑證罪判刑2年，扣案犯罪所得306萬6600元沒收。