法務部辦反賄選記者會：檢察機關今年已受理賄選案984件

距離11月28日地方基層公職人員選舉投票日只剩一個多月，選舉查察進入最後關鍵階段。法務部今舉辦「嚴查賄選、守護民主」反賄選記者會，透過反賄選宣導影片、情境問答及查賄宣示，呈現常見賄選情境。

法務部長鄭銘謙表示，截至今年9月上旬，檢察機關受理115年地方基層公職人員選舉妨害選舉案件1780件，其中賄選984件占55.3%，是目前最主要的選舉犯罪類型；從目前查獲的案件來看，賄選態樣不只涉及現金買票，也可能透過送禮、旅遊招待、餐會等方式進行，包括送禮356件、現金買票293件、旅遊招待161件、餐會118件。

鄭銘謙說，賄選手法雖可能不斷變化，但只要以利益影響選民投票意願就可能觸法，司法機關將持續查察現金、送禮、宴飲等傳統賄選，也將掌握電子支付、網路等新型態手法以及暴力介選、選舉賭盤、境外不當介入及AI假訊息等可能影響選舉公平的行為。

法務部指出，為深化反賄意識，今年特別推行生活化、寓教於樂的反賄選宣導，邀請氣象主播林嘉愷參與拍攝反賄選影片，藉由與首投族女兒的溫馨互動，傳達真正的「會選」是不受利益影響、勇敢拒絕賄選。

另一部宣導影片採用黑色幽默語氣，由第三人稱視角切入，揭示買票與賣票均屬違法行為，觸法者將面臨刑責。

法務部表示，統計上一次九合一選舉司法機關共起訴賄選等案件1395件、1064人，終審有罪821人，另提起192件當選無效之訴，有114件判決當選無效確定。

法務部表示，發現賄選或其他妨害選舉不法情事，請撥打0800-024-099，按4勇於檢舉，檢舉賄選獎金最高1000萬元，檢舉賭盤500萬元 檢舉境外介選獎金最高2000萬元。