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男駕運豬車輾死騎士發出聲響辯不知情 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市7日電

楊姓男子被控5月間駕駛運豬貨車經嘉義縣民雄鄉文化路向右偏行，擦撞機車並輾過騎士身亡，楊男肇逃，在屠宰場被逮，辯稱不知肇事，因有撞擊聲響，嘉檢依過失致死等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，楊男於今年5月22日上午駕駛營業大貨車載運豬隻準備前往屠宰場，行經民雄鄉文化路與工業一路路口時，貿然向右偏行，導致大貨車右側車身擦撞行駛於右側慢車道的機車，騎士賴男人車倒地，隨即遭大貨車輪胎輾過，因傷勢嚴重，送醫急救後仍宣告不治。

嘉檢表示，楊男當下肇逃，未停車報警，警據報後循線前往屠宰場逮捕楊男，其否認有肇事逃逸犯行，並辯稱「沒有發現與人發生交通事故」。

檢警調閱現場監視器、行車紀錄器並依據交通事故鑑定意見，認定楊男行經肇事地點往右偏行、未注意兩車並行間隔為肇事原因，且大貨車車窗均開啟，事發時所發出的碰撞聲響及車輛明顯高低起伏，不可能不知情，其肇事逃逸事實明確。

騎士 嘉義 肇逃

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