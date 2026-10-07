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林姿妙女兒接「關鍵來電」遭判刑 激動替母求情：媽媽不聰明

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

宜蘭縣長林姿妙被控涉貪，不法協助地主免課112萬元土地增值稅，一審依圖利等罪判刑12年6月；其中，林的女兒林羿伶也被認定關說交辦，遭判刑3年6月。案件上訴二審，台灣高等法院今日開庭審理，林羿伶仍否認犯罪，強調自己對政治沒興趣，若二審能回歸法律審判，就能凸顯本案的荒謬之處。

檢方指控，林姿妙2019年擔任宜蘭縣長期間接獲地主陳情，請求協助非農用地（羅東鎮1558地號）免徵112萬元土地增值稅，換取免費使用另塊土地（羅東鎮98地號）籌建韓國瑜2020年總統大選競選總部，涉犯貪汙治罪條例圖利罪。

其中，地主曾請託羅東鎮長吳秋齡幫忙，吳於同年8月13日下午致電林羿伶抱怨本案，林回稱「阿嬸啊，那我來瞭解，我看文（公文）一下…」被檢方認定關說交辦，且具實質影響力，一審也遭判刑3年6月，褫奪公權3年。

林羿伶今出庭感嘆，只因她接了來自吳秋齡的那通電話，竟成為檢方起訴本案的犯罪架構。她表示，林家與吳秋齡一家已是40多年舊識，對她來說，那通來電純粹是「長輩的抱怨」，吳也沒有要求她要轉告媽媽林姿妙，或請她幫忙解決。

林羿伶表示，偵查期間她曾被問及家裡債務有多少，她當時反問檢廉確認「是指哪一個時期？」就是因為家人曾對外借貸，於2016年、2020年有過兩次大規模清償，如果是要洗錢，那又何必償還？

林羿伶激動地說，母親是一位非典型的候選人，既不聰明，身邊也沒有丈夫幫忙，所以她始終盡力替媽媽輔選，就是為了完成林姿妙的願望及父親遺願。她也指出，大家會覺得她是一個重要的角色，是因外界認為她未來會接棒參選，但她對政治完全沒有興趣。

林羿伶也表示，一審法官、檢察官將案情東拼西湊，二審若能回歸法律層面，就可以凸顯本案有多荒謬。

宜蘭縣長林姿妙涉貪，女兒林羿伶（紫衣者）被認定涉案關說，一審遭判刑3年6月，二審仍不認罪。記者謝亞庭／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪，女兒林羿伶（紫衣者）被認定涉案關說，一審遭判刑3年6月，二審仍不認罪。記者謝亞庭／攝影

林姿妙 女兒 媽媽

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