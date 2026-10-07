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嘉義廟會炸傷29人趙男判28年竟獲釋 執行指揮書晚3天釀空窗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

2023年嘉義市廟會爆炸案造成29人受傷，趙偉志遭判刑28年定讞，原應入監服刑，卻因另涉雲林竊盜案易科罰金繳清，10月2日一度獲釋；嘉義地檢署5日發現後緊急發布通緝，警方昨天在嘉義市一處友人租屋處將趙男逮獲。檢方坦言，跨地檢署間執行聯繫「少了一個確認動作」，後續將檢討改善。

趙偉志涉及嘉義市「嘉義和聯境金虎爺會創會10周年」活動爆炸案，一、二審均判處無期徒刑，台南高分院更一審改判有期徒刑28年，最高法院8月27日駁回上訴，全案定讞。

嘉檢表示，趙男案發後遭羈押，案件上訴台南高分院後移往台南，期間另案進入執行。爆炸案判決確定後，由於趙男人在台南監獄，嘉檢9月初即發函囑託台南地檢署代為執行28年徒刑。

不過，南檢約至9月中旬才分執行案號，10月5日開立執行指揮書時，台南監獄回覆，趙男已於10月2日因雲林另案執行完畢而獲釋。嘉檢獲悉後當天分案發布通緝，並請嘉義市警方追查，警方昨天下午3、4時許，在嘉義市趙男友人的租屋處將他查獲，通緝到案執行28年徒刑。

至於趙男為何重刑定讞仍能走出監獄？嘉檢表示，趙男另涉雲林竊盜案，屬可易科罰金案件，家屬10月2日前往雲林地檢署繳清後，雲檢依法開立釋票；但此時南檢尚未將爆炸案28年徒刑的執行指揮書送達台南監獄，監獄因此依當時收到的執行文件辦理釋放。

嘉檢認為，雲檢准予易科罰金及開立釋票依法有據，但趙男前科資料可查到另有28年徒刑定讞案件，在釋放前若能再向嘉檢、南檢確認執行情形，便可能避免這次狀況，「依法執行，但聯繫方面有需要改進的地方」。

嘉檢也檢討，雖已於9月初囑託南檢代為執行，但未再同步提醒雲檢趙男另有28年徒刑待執行。未來遇到類似跨轄區案件，除正式囑託外，也將要求承辦人員主動與相關地檢署再次聯繫確認，避免案件執行出現空窗。

根據判決，趙男2023年7月間在嘉義市租屋處製造裝有火藥、鋼珠及遙控裝置的爆裂物，7月15日晚間帶至嘉義市西區廟會活動現場，放在距舞台約2至4公尺處，再走到約30公尺外以遙控器引爆，造成29人受傷，包括3名兒童及3名少年，所幸均無生命危險。

嘉義廟會爆炸犯判28年卻獲釋，檢方坦言跨署聯繫有缺口。聯合報系資料照
嘉義廟會爆炸犯判28年卻獲釋，檢方坦言跨署聯繫有缺口。聯合報系資料照

嘉義 爆炸 竊盜

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