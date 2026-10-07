美艷法務長涉洩「生技美魔女」個資遭求重刑 今出庭僅說4個字

有「美艷法務長」之稱的三顧公司法務長文懿被控因私交5次將對手有「生技美魔女」之稱的三顧公司前董事長楊智惠訴訟資料傳給已調職、無辦案權限的調查官劉錦勳，檢方依洩密、個人資料保護法起訴；台北地院今開庭，文女表示「否認犯行」。

台北地院今召開審查庭，由於案件有證據調查程序，法官詢問公訴檢察官意見，決定將案件轉一般法庭重行分案審理；文懿庭後不願接受採訪，快步搭乘計程車離去。

檢方起訴指出，現年38歲的文懿洩密行為時間自2023年11月至2025年4月，外洩內容包含台北地院的刑事裁定，另在智慧財產及商業法院進行不公開訊問的次日，將極具機密性的「準備程序筆錄」掃描檔案傳送給劉錦勳。

檢方調查，2025年3月14日文懿取得載有訴訟案重要爭點、且附帶楊智惠等人完整年籍資料的起訴書與不起訴處分書後，透過通訊軟體傳給劉錦勳，檢方認為她明顯損害對手的法律權益，違反個人資料保護法。

檢方起訴時認為，文懿身為三顧集團的法務人員與公司治理最高主管，應是企業恪守法律的第一道防線，卻將司法機密當作博取私人情誼的籌碼，文懿矢口否認犯行、態度傲慢，建請法官在審理時務必重判。

有「美艷法務長」之稱的三顧公司法務長文懿今天出庭。記者王聖藜／攝影